台国防部坦承 大陆军机军舰逾越海峡中线将常态化

（台北综合讯）台湾国防部坦承，中国大陆军机和军舰进入台湾防空识别区、逾越台湾海峡中线，以及贴近台湾本岛邻接区海域活动，未来将渐趋常态化，台军也将面临更大的挑战。

综合《联合报》和中时新闻网星期天（10月2日）报道，台湾国防部在10月5日向立法院提出的报告中说，面对解放军的常态化灰色地带侵扰，台军会以广播驱离、岸置导弹追踪监视等多重反制手段，积极应对处理。

国防部在报告中称，中国大陆借全球聚焦俄乌战争之际，宣布台湾海峡不存在中线，乘机对台实施针对性军演，除了对台湾形成严峻挑战之外，也冲击印太及全球安全形势。

国防部还说，解放军在8月美国众议院议长佩洛西访台后的联合军事行动中，直接威胁台湾的重要港口、交通航道，压缩台湾的地域防卫纵深，且全程使用资讯战、网络战及认知作战，企图影响台湾的军心士气、制造恐慌。报告提出，台军将以解放军的锁台军演为架构，执行部队战备侦巡、海空联合操演及作战计划演练，以提升三军联合战力与反封锁能力。

另一方面，在立法院预算中心的报告则指出，台湾征兵适龄人数已降至10年来新低，志愿役招募将面临巨大挑战，呼吁国防部尽早做准备。

报告指出，内政部调查显示，2022年的适龄征兵男子仅有11万8000余人，相比2012年核定“募兵制实施计划”时的16万8000余人大幅下降。

在少子化冲击下，国防部势必将面临可供招募社会青年人数锐减的状况。