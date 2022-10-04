奥斯汀没紧跟拜登承诺协防台湾 学者：美防长避免进一步刺激北京

中国人民大学国际关系学院教授成晓河接受《联合早报》采访时说，拜登四度表态美国将介入两岸冲突，已是“非常明确地向大陆发出一个信号”；奥斯汀说与不说“出兵支援台湾”已没有多大关系，因为他不是决策者，外交政策还是拜登说了算。

美国防长奥斯汀上周末表示，美国将帮助台湾发展自卫能力以应对解放军入侵，但没有响应总统拜登两周前承诺协防台湾的言论。他不认为中国大陆会立即侵台，但指北京正试图通过在台湾本岛周边的军事活动建立新常态，暗示大陆正在改变台海两岸现状。

受访的两岸学者评估，拜登政府近期协防台湾的系列言论其实已发出非常明确的威慑信号，意在阻吓解放军对台动武。奥斯汀最新表态并未紧跟拜登，则是为了避免进一步刺激北京。

奥斯汀在美国有线电视新闻网（CNN）上星期天（10月2日）播出的访谈中，被主持人问到美军会否按照拜登言论准备出兵支援台湾时，没有直接回答。他说：“我们致力于帮助台湾发展自卫能力”“美国军方时刻准备保护我们的利益，并履行我们的承诺。”

拜登9月18日在电视专访中被问到美军会否支援台湾时，第四度公开表示美军在北京入侵下会协防台湾。

奥斯汀访谈中表示，美国不希望看到单方面改变现状，并承诺继续努力帮助盟友维持自由和开放的印太地区。

中国人民大学国际关系学院教授成晓河接受《联合早报》采访时评估，美国近期对台政策已迈向“战略清晰”；拜登四度表态美国将介入两岸冲突，已是“非常明确地向大陆发出一个信号”，并尝试在台海确立针对大陆的新威慑。

成晓河认为：“奥斯汀说与不说（出兵支援台湾）已经没有多大关系，因为他不是决策者，外交政策还是拜登说了算。”

美澳日三国防长同意加强军事合作

台湾政治大学国际关系研究中心研究员严震生受访时则分析，美国过去的对台政策采取“战略模糊”，对是否介入两岸冲突避而不谈；目前拜登扬言出兵援台则是让外界感觉这项承诺似有似无。他认为，拜登政府的“战略模糊2.0”旨在阻吓北京对台动武。

美澳日三国防长星期六在夏威夷同意加强军事合作，以制衡中国在太平洋区域日益增长的影响力。奥斯汀同日也对北京在台湾海峡，以及其他地区日益增加的挑衅和欺凌行为表示关切。

成晓河指出，美澳日三国加强军事安全合作将引起中国高度关注。澳大利亚和日本都是四方安全对话机制（Quad）成员，也是美国在印太南北半球的“同盟之锚”，不排除未来日本有可能加入澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS），以进一步遏制中国。

解放军于美国众议院议长佩洛西8月初访台后，在台湾本岛周围开展高频度军演。拜登承诺会出兵援助台湾两天后，美国和加拿大的两艘军舰一道通过台湾海峡，引发解放军批评。

奥斯汀访谈中表示：“我看不到（解放军对台）入侵即将到来。”他说，美国看到的是中国正在建立“新常态”，包括飞机多次越过台海中线、海军舰艇在台湾及其周围水域的活动次数也越来越频繁。

奥斯汀还说，美国正努力重新开启与中国军方的沟通渠道，以确保地区稳定。他并透露，自己已同中国国务委员兼防长魏凤和通电话并面谈沟通，魏凤和同意沟通很重要。

成晓河指出，解放军未来数年都不会对台动武，已是美国军方及智库的主流看法，奥斯汀的说法只是老调重弹。

严震生和成晓河都认为，奥斯汀并未紧跟拜登协防台湾的言论，是为了避免再度刺激北京，同时也为中美元首11月可能举行峰会创造相对温和的外交环境，以及可供双方对话的气氛。

（记者是《联合早报》重庆特派员）