针对大陆首次在港澳选拔航天员 港专家：是实现“科技兴港”契机

（香港综合讯）对于中国载人航天工程办公室宣布，第四批预备航天员选拔工作，将首次在港澳地区选拔载荷专家，香港航天领域专家认为，这不仅给予香港科研人员机会，更是很好实现“科技兴港”的契机。

据央视网报道，这次预备航天员选拔工作预计一年半左右完成，共选拔12至14名预备航天员，包括航天驾驶员七至八名，航天飞行工程师和载荷专家共五至六名，其中，载荷专家两名左右，将首次在港澳地区选拔。

据中新社报道，香港科技大学机械及航空航天工程学系副教授于宏宇受访时说，这将是香港的一个契机，给予香港学生更多机会参与国家航天项目之余，对港府发展航天科技及香港再工业化发展，同样是很大的激励。

他认为，特区政府若能把握机遇，朝着航天科技的方向发展并投入适当的资源，将有助于“科技兴港”。

于宏宇预计，这次选拔的载荷专家将需涉及生物医学、机械、能源及材料等相关方面，而目前香港各所大学工程学院博士生大多有涉猎这些领域，相信招募到相关的人才并不难。

香港创新科技及工业局局长孙东星期一（3日）在香港电台节目上提到，载荷专家主要在太空从事与科学探索相关工作，要在太空中使用各种设备，专业领域可以很广，涉及物理、化学、机械工程、电子工程、材料学等。

他希望藉此机会能促进香港的科学、技术、工程与数学（STEM）教育及相关科研发展，并将香港科技产业进一步发展，与香港再工业化及建立国际创科中心结合。

孙东说，相信当香港的科技及航天产业更成熟，日后有可能在香港选拔航天工程师。

这次候选对象须为香港永久居民中的中国籍公民，坊间关注，若持有BNO或外国居留权的人士能否参加初选。孙东回应，若有人希望放弃海外身份参选，会交给评审委员会处理。