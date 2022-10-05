国际航班增加 大赛事复办 中国民众盼防疫全面松绑

进出中国的国际航班密集增加，大型马拉松赛事隔了两年再度登场，令中国民众期待中共二十大后防疫管控全面“松绑”。但分析预计官方“动态清零”政策不会在短期内转向，否则难以应对病例激增对医疗系统和社会的冲击。

据《联合早报》统计，自9月以来，中国各地已有逾30个国际航班宣布恢复或增开，包括近10个往来新加坡和中国的航班。

随着新加坡航空下周二（10月11日）起恢复新加坡往返四川成都的航班，新蓉两地间客运航班将增至每周两班。四川航空上周也宣布，成都飞新加坡航线将于近日复航。

在此之前，新航已于9月27日起恢复从北京飞往新加坡的单程客运航班，并计划本月底将新加坡往返深圳航班增至每周两班。新航旗下廉价航空酷航也从9月底起陆续恢复从新加坡前往福州、杭州、郑州和武汉的航班。

与此同时，山东青岛、辽宁大连等沿海口岸城市的国际航线也持续增加。东方航空8月恢复青岛至日本大阪航线后，9月又恢复青岛至韩国首尔航线。海南航空本周起开通从大连前往日本东京和首尔的直飞航线。

另据韩联社报道，经韩中政府部门商定，往返于两国的航班数量将由目前的每周27班增至64班，韩中两国航空公司分别增开32个航班，预计相关航线于10月底正式启运。

航空信息平台VariFlight数据显示，自冠病疫情暴发以来，每日进出中国的国际航班数从疫情前的2600多趟锐减至100多趟。这与中国民航局的严格“熔断”机制有关。尽管民航局在8月放宽标准，但过去一个月仍有14个国际航班因确诊冠病乘客占比超标而被暂停运营。

不过，近来有消息称，延续两年多的“熔断”机制有望在中共第二十次全国代表大会后取消，进一步推动国际航班恢复。

另一方面，冠病疫情暴发后停摆至今的马拉松赛事近期陆续回归。停办两年的杭州马拉松上周定档于11月20日开跑，连续两年取消的北京马拉松，本周也宣布将于11月6日恢复，星期二（10月4日）开放报名。

虽然北京马拉松主办方设下严格防疫要求，如规定大众比赛只开放给北京居民、参赛选手必须完成疫苗接种、比赛当天出示24小时核酸阴性证明，赛后48小时完成一次核酸检测等，但不少网民仍将这场紧接着二十大举办的大型赛事视为防疫政策转向信号。有人语带双关地评论：“大会开完，终于能放开跑了。”

学者：今年料不全面取消入境限制

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》访问时说，随着冠病变种毒株致死率下降，以及多国相继取消入境隔离管控，中国民众对早日打开国门、恢复疫情前生活秩序的期待也日益殷切，当前网络舆论反映了部分民众对放宽防疫措施的迫切渴望。

但唐任伍研判，二十大闭幕后就将进入秋冬流感高发季节，预计“动态清零”政策不会立即转向，今年内也不会全面取消入境限制，否则难以应对短期内病例激增对医疗系统和社会的冲击。“现在不少地区仍实行‘一起病例，全城封控’，希望这类过度防疫做法在二十大后渐渐消失，让经济活动和人民生活回归正轨。”

二十大召开前夕，中国多地再度收紧防疫管控。新疆星期一（10月3日）新增38名无症状感染者后，星期二晚间宣布暂停所有离疆客运列车，以防疫情外溢。海南三亚星期一新增两名无症状感染者后，星期二对所有居民和游客展开全员核酸筛查，部分区域实行封控。