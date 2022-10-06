美国务院政军局官员：美须加速对台军售交付强化实质军训

台湾国际战略学会理事长王崑义教授接受《联合早报》采访时指出，过去一年多来，无论美军印太司令、中央情报局局长、国防部长，都强调2027年大陆可能攻打台湾，他认为美方未必最忧虑北京何时攻台，防堵中共军力赶超才是最大战略目标。

美国国务院政军局官员克雷西在“美台国防工业会议”闭幕演说时称，考虑到台湾面临的威胁，美方须加速军售交付。会议也探讨美国要结合日澳欧英等区域盟友，共同吓阻北京攻打台湾，以及美台军队计划强化实质性的海陆空共同训练。

探讨美台国防合作、军备采购的“美台国防工业会议”在美东弗吉尼亚州首府里士满市举行，由于事涉敏感，10月4日结束的三天会议全程闭门。

克雷西（Laura Cressey）是会议连续举办21年以来，首位出席致词的美国国务院政军局官员。她在政军局担任区域安全与武器移转办公室主任。

台湾由国防部副部长王信龙上将率团，国民党驻美代表黄介正也发表演讲，呼吁台美探讨双方战略利益的共识，积极备战也要全力避战。

据与会者转述，克雷西致辞时重申，美国对台承诺“坚若磐石”，并支持台海和平稳定，致力确保台湾具备足够自我防卫能力。

针对军售交货延宕问题，她表示考虑到台湾面临的威胁，美国须加速军售交付。但她也承认，光靠美国不足以满足台湾军备需求，美方正鼓励其他伙伴协助台湾取得与生产军备。

针对美国政府把对台军售限缩于“不对称战力”范畴的批评，克雷西澄清，美国多年来鼓励台湾采取不对称战力策略，但不拒绝台湾添购范畴外的军备。关键是台湾生产或采购的军备，必须能打造吓阻力、强化自我防卫。

主办单位美台商会的会长韩儒伯在会后记者会上说，会中另一讨论重点是美台如何结合区域盟友，包括日本、澳大利亚、欧盟和英国，共同吓阻北京进犯台湾。

韩儒伯也透露，美台训练方式将有“重大、实质性改变”，双方目前有F16战机训练计划，在吸取俄乌战争经验后，有望推出包括美国海军、陆军和互通性的训练。

台湾国际战略学会理事长王崑义教授接受《联合早报》采访时指出，过去一年多来，无论美军印太司令、中央情报局局长、国防部长，都强调2027年大陆可能攻打台湾，他认为美方未必最忧虑北京何时攻台，防堵中共军力赶超才是最大战略目标。

绝大多数台海问题专家 不认为北京会在2027年攻台

他说，美国智库战略与国际研究中心（CSIS）最近访问64名台海问题专家，绝大多数不认为北京会在2027年攻台，因此美军或是在利用国际和两岸局势，强化提升自身、盟友和台湾战力的合理性。

王崑义认为，美方希望通过强化军事合作，让台湾成为中美冲突时阻挡中共攻击的第一线，“帮美国挡子弹”，作为“防范解放军东出太平洋的堡垒”。

另外，针对美国参众两院推动“台湾政策法案”，规划五年内为台湾提供65亿美元（92.9亿新元）无偿军援，以及解放军通过跨越海峡中线建立“新常态”。

台湾国防部长邱国正10月4日表态称，建军备战方向不变、国防战备不停顿。

王崑义据此评估，综合美台国防工业会议结果和邱国正的表态，未来美台针对大陆解放军的军事战略，可能采取“双轨并行”的策略。

他说，美国或将参照俄乌战争经验，为台湾建立更完整的“电子战防护网”，包括通讯与监侦系统，以及无人机系统；台湾则将继续“国舰国造”“国机国造”，建立自主防卫系统和抵挡解放军的能力，这样才能在战场挺住，接受美军远端遥控提供的情报，进行精准防卫和反击。