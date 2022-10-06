台“镜电视”执照风波 NCC主委立法院遭围攻

台湾总统府和行政院介入镜电视疑云持续扩大，国家通讯传播委员会（NCC）主任委员陈耀祥在立法院面对蓝绿在野政党立委交相指责政府护航镜电视时，坚称司法单位已进行调查，NCC也会作行政配合，但不会主动对指责NCC滥权的镜电视股东裴伟等人提出告诉。

镜电视今年初在众多争议中取得电视执照，近来又因内部经营权之争闹得满城风雨，立法院交通委员会星期三（10月5日）邀请陈耀祥就“镜电视设置争议对通讯传播委员会独立公正性之影响”进行专题报告并备质询。

亲绿的时代力量立委陈椒华上星期二（9月27日）在立法院总质询时，公布裴伟2021年12月17日于镜电视股东会说明镜电视申请执照过程的录音档，其中裴伟提及自己曾向总统蔡英文反映NCC“无理取闹”，蔡指示行政院长苏贞昌尽速处理，苏施压陈耀祥让镜电视取得执照，蔡的心腹、民进党前秘书长洪耀福也向陈表明“这是总统的旨意”。

总统府和苏贞昌都否认介入后，裴伟的态度从强硬的“（录音档是）变造剪接”，改口称自己讲话“膨风”（吹牛），欲大事化小。

陈椒华星期一再公布裴伟2021年7月传给大股东的讯息“我们已经将情况向府院抱怨，要他们给NCC压力”，质疑NCC内部有人把会议内容泄密给裴伟。

国民党立院党团总召曾铭宗在星期三立法院会议的程序发言，强烈抨击陈耀祥是傀儡，要求陈下台负责，未料陈突然拿出事先准备好的“尊重独立机关”手板反制，国民党立委也拿着“暗黑NCC，傀儡陈耀祥”等各种标语群起上前包围抗议，并在陈面前作出倒赞手势，呛“NCC是独立机关，是大笑话”，陈也强势比倒赞，一开始现场的气氛便剑拔弩张。

众多在野党立委质询时，多次询问陈耀祥是否要对裴伟提告，但陈屡屡以法务部已交办地检署处理为由，表明NCC会作行政配合；包括被询及洪耀福是否曾施压，陈坦言洪确实有“关心”镜电视的申照，但关心的人很多，如果都要告，“我要告多少人？”

陈椒华锲而不舍追问，反引起陈耀祥不快，陈称这是公司治理内部斗争所致，“你的资料也是来自其中一方”，甚至直指“你介入股东斗争非常深”。陈耀祥后来为此向陈椒华致歉。

国民党立委郑丽文也拿吹哨者提供的资料说，NCC 8月24日访谈镜电视，9月2日又去函要求镜电视补正与回覆，但镜电视董事长郑优与总经理蔡沧波却未经过董事会同意便回覆NCC，其他董事发现此事又另外写信回覆NCC。陈耀祥证实有收到两方的回覆，正在调查中。

尽管在野党立委不断质疑镜电视申照过程疑云重重，包括财务有问题，符合NCC当初要求撤照的条件，但陈耀祥肯定镜电视的制播内容品质不错。

国民党立委傅昆萁便以被撤照的亲蓝中天电视台为例，引出陈耀祥“大股东不应把手伸入”的答案，再据此追问裴伟没有把手伸入镜电视的问题？陈再以已进入司法程序回避。

在此同时，陈耀祥主动表示，NCC已经驳回台湾宽频通讯八个系统台要求把亲蓝的TVBS电视台移动频道的要求。此举被视为在缓和护航镜电视的问题。