二十大前日增本土病例破千 中国多地高压清零 一人确诊全市封城

中国新增本土冠病感染数在国庆“黄金周”第五天突破1000起大关，创下近一个月来新高。为严防疫情在中共二十大前夕扩散，多地采取前所未有的高压防疫措施，甚至出现“一人确诊，全市封城”的极端情况。

中国大陆单日冠病感染者人数在国庆长假期间持续攀升，从10月1日的548起增至10月5日的1188起，为9月9日以来单日新增最多。

五年一度的中共党代会下周在北京揭幕，各地为控制疫情外溢，纷纷加码防疫措施。

国庆长假热门旅游目的地的海南省，继三亚市星期一（10月3日）发现两名无症状感染者而对全市居民和游客进行核酸筛查后，省会海口市星期三（5日）仅新增两起病例，星期四（6日）就宣布对全市实行“临时性全域静态管理”，封闭所有小区并暂停大部分公共场所营业，公交车和网约车服务也随之停摆。

张家界虽无新病例 景区突封闭大批游客滞留

另一热门景区湖南张家界，也在尚未通报新增感染者的情况下，在星期四临时封闭武陵源、天门山等景区，导致大批游客滞留。有游客上网发贴称，张家界景区交通已停运，住在当地酒店的不少游客健康码也转为黄色，无法购买车票和机票。

刚从湖南返回上海的白领刘雨（化名，30岁）告诉《联合早报》，她和家人原本计划在国庆长假期间先后游览凤凰古城和张家界，不料抵达张家界时，因为早前去过的凤凰古城出现确诊病例，他们被景区拒于门外，只得打道回府。

刘雨感叹：“现在出门旅行就像买彩票。本来还因为旅行计划中断，心里很不舒服，但看到游客滞留景区的新闻，反而庆幸我们逃过一劫，否则不知什么时候才能回家。”

北京全市职工 两天内接受核酸检测

国庆长假期间人员流动频繁，也加剧了上海和北京等超大城市的防疫压力。长假五天里，上海累计报告26起外地抵沪人员及关联人员感染病例。为抑制疫情传播，上海要求全市16个辖区在星期四和星期五开展至少一次全员核酸筛查。在此之前，尚未通报病例的徐汇区已要求全区在星期三至星期天进行“五天四检”。

北京市过去一周累计通报13起市外输入病例及关联病例，官方星期四要求全市职工在两天内错峰接受核酸检测，10月8日收假时，须持48小时核酸阴性证明返岗上班。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦受访时指出，“杀鸡用牛刀”的过度防疫虽然荒谬，但在中共领导层换届前夕，各地为确保政局稳定，都将坚决执行高压防疫政策。

陆曦说：“不让‘清零’政策破功，是二十大前的政治红线。对于地方官员来说，哪怕要为此付出巨大的社会和经济成本，也要通过严防新增来‘表忠心’，否则就将面对政治风险。”

本轮疫情重灾区内蒙古呼和浩特市星期四就有五名干部因防疫工作不力被问责，其中一人遭免职。

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进星期四晚发微博称，从各地情况看，过度防疫的极端情况多是“执行层面的官僚主义”，或是“忙乱中的差错”导致。他写道：“防疫是大家共同的事，而且全国必须实行统一的大政策。某个地方如果放水，就会牵连全国，那个地方根本就无法待在全国统一的大环境中，它被整体隔离就将不可避免。”