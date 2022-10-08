面对全面放宽呼吁 港府开抗疫专家会议对“0＋0”期待降温

（香港综合讯）香港取消入境隔离已近两周，但商界和防疫专家仍不满现行的入境者三天居家健康检测要求，多次呼吁港府尽快完全放宽，备受压力的港府则希望冷却外界对短时间内推行“0+0”（即取消居家健康检测）的期望。

据《星岛日报》引述消息人士报道，港府星期四（10月6日）召开抗疫专家会议，并在会上呼吁专家不要从商界角度发表评论，而是从控制疫情的角度出发，别再推动“0+0”，因为“0+3”总能比“0+0”更好控制疫情。

了解情况的人士分析，港府此举是要冷却外界对短时间内推行“0+0”的期望，让港府在作出决定时有更多的回旋余地。

消息人士强调，港府高层至今仍未决定何时放宽至“0+0”。对于11月将要举办的重要国际金融峰会，则可能会视情况豁免部分措施。

另一方面，香港旅游发展局总干事程鼎一指出，受航班班次未恢复及全球经济低迷等因素影响，即使完全放宽至“0+0”，到港旅客也很难出现快速反弹。虽然香港较邻近地区迟开放，他有信心香港可以后来居上。

他透露，旅发局计划在施行“0+0”后，启动逾1亿港元（约1800万新元）的全球宣传计划，吸引以亚洲地区为首的海外旅客访港。

随着防疫政策的放宽，香港国泰航空也在为旅游复苏做准备。据彭博社星期四引述国泰航空顾客及商务总裁林绍波报道，国泰正在与波音和空中客车谈判扩大其货运与客运机队规模，并计划招聘4000名员工，包括飞行员、机组、值机和地勤等，以将运力恢复至疫情前水平。

港中大商学院航空政策研究中心高级顾问罗祥国说，香港的航班运力、机位供应等现时仅回复至疫情前的一成，预计要年底才能恢复三成。他预计国泰航空明年底能恢复六至七成运力。