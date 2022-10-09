建议把台变成大陆特别行政区 马斯克言论招来两岸强烈回应

（纽约／北京／台北综合讯）世界首富马斯克建议把台湾变成中国大陆的特别行政区，但待遇比香港宽松，以防台海发生冲突，结果不仅招来台湾官方的强烈回应，也被北京借官媒之口暗批为“不当言论”。

英国《金融时报》星期五（10月7日）刊发美国最大电动汽车及太阳能板公司特斯拉创办人马斯克专访，他在访谈中提及台湾冲突是不可避免的，但他不会独自受苦。

他指出，特斯拉将会卷入任何冲突中，“苹果也将深陷困境，那是肯定的……”，更别提全球经济，估计要受挫30%。

对于防止台海发生冲突，马斯克说：“我的建议是……让台湾设立一个对它相当有吸引力的特别行政区，这或许不会令所有人都满意。事实上，我觉得这是有可能的，就是让他们有一个比香港更宽松的安排。”

马斯克此番言论一出，台湾大陆委员会副主委邱垂正星期六（10月8日）回应彭博社询问时说，台湾不会接受马斯克提出“基于投资利益，将民主国家转变为特别行政区”的建议。

邱垂正强调，台湾在区域民主政治和全球科技、经济扮演关键角色，并非商业交易的产品。

他说：“台湾晶片及技术供应链具有优势，且长期与特斯拉合作。我们欢迎马斯克和其他全球商界领袖赴台访问，亲眼见证台湾的民主、自由与创新。”

中国大陆央视新闻客户端的报道，以记者提问方式要求中国外交部发言人毛宁，评论马斯克有关两岸局势的“不当言论”，标题更打上“马斯克妄议中国台湾问题，外交部回应”。

毛宁星期六在例行记者会上明确指出，台湾问题是中国内政，中国解决台湾问题的立场是一贯的、明确的，将继续坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，以最大诚意尽最大努力实现两岸和平统一。她还说，中国同时将坚决粉碎台独分裂图谋，坚决遏制外部势力干涉，坚决捍卫国家主权和领土完整。