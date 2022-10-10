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中共二十大倒数一周 七中全会或披露习近平报告内容

来自 / 联合早报

文 /
陈婧

北京报道

发布 / 2022年10月10日 5:00 AM

10月9日开幕的中共十九届七中全会将讨论中共总书记习近平即将在二十大上作的报告，并可能披露相关内容。（法新社档案照）
10月9日开幕的中共十九届七中全会将讨论中共总书记习近平即将在二十大上作的报告，并可能披露相关内容。（法新社档案照）

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据中国官媒新华社报道，习近平星期天代表中共政治局向全会做工作报告，并就十九届中央委员会向中共二十大的报告讨论稿，向全会作了说明。主管党务的中共政治局常委王沪宁则向全会说明了《中国共产党章程（修正案）》讨论稿。

中共十九届七中全会星期天（10月9日）上午在北京开幕，标志着中共二十大进入倒数最后一周。本次全会将讨论中共总书记习近平即将在二十大上作的报告，并可能披露相关内容，因而备受关注。

据中国官媒新华社报道，习近平星期天代表中共政治局向全会做工作报告，并就十九届中央委员会向中共二十大的报告讨论稿，向全会作了说明。主管党务的中共政治局常委王沪宁则向全会说明了《中国共产党章程（修正案）》讨论稿。

由300多人组成的中共中央委员会，在五年任期中会召开七次全体会议，依次为“一中全会”到“七中全会”。作为中共领导班子换届前的最后一次中央全会，七中全会通常为期四天，这意味着本次全会将在星期三（12日）闭幕。闭幕当天发表的会议公报，可能会披露二十大报告相关内容。

分析人士预计党章修改 将纳入“两个确立”

五年前的中共十八届七中全会公报中，首次提及要贯彻习近平“新理念新思想新战略”，预示“习近平思想”将写入党章。随后中共十九大上表决通过的党章，将“习近平新时代中国特色社会主义思想”和马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观一道确立为中共指导思想。

中共政治局上月初召开会议，研究二十大报告以及中共党章修正案，显示相关内容已基本定稿。分析人士普遍预计，此次党章修改将纳入中共第三份历史决议提出的“两个确立”，即“确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位”。

在台海局势持续升温之际，也有消息称，二十大可能将“解决台湾问题、实现祖国完全统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务”写进党章，以展示中共实现国家统一的决心。

较早前，中共中央纪律检查委员会也在上周五（10月7日）召开十九届七中全会，审议并通过了中纪委向二十大的工作报告，提请七中全会审议。

除了讨论中央委员会报告、中共党章修正案稿和中纪委报告、七中全会预计将正式确认二十大于10月16日召开，并敲定由200多人组成的二十大主席团和主席团常委会名单。

不过，上述名单不会在七中全会闭幕时公布，而是会在二十大前一天的预备会议上表决通过后再公布。

根据过去几次党代会惯例，大会主席团常委会名单中会纳入已经退休的前政治局常委。以十九大为例，由42人组成的主席团常委会中，就包括江泽民、胡锦涛、朱镕基、温家宝等前常委。

不过，中共前总书记江泽民今年已是96岁高龄，他是否再度现身本周末的二十大开幕式，也是外界关注的焦点之一。

七中全会还将审议近期落马的中央委员违纪问题审查报告，并追认政治局对这些高层党员的处分决定。

自去年11月的六中全会以来，还有部分中央委员的处分未获中央全会追认，包括司法部原部长傅政华、最高法院前常务副院长沈德咏等。五年前的十八届七中全会共确认了15名前中央委员的党纪处分，人数为历来最多。

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