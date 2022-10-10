中共二十大倒数一周 七中全会或披露习近平报告内容

据中国官媒新华社报道，习近平星期天代表中共政治局向全会做工作报告，并就十九届中央委员会向中共二十大的报告讨论稿，向全会作了说明。主管党务的中共政治局常委王沪宁则向全会说明了《中国共产党章程（修正案）》讨论稿。

中共十九届七中全会星期天（10月9日）上午在北京开幕，标志着中共二十大进入倒数最后一周。本次全会将讨论中共总书记习近平即将在二十大上作的报告，并可能披露相关内容，因而备受关注。

据中国官媒新华社报道，习近平星期天代表中共政治局向全会做工作报告，并就十九届中央委员会向中共二十大的报告讨论稿，向全会作了说明。主管党务的中共政治局常委王沪宁则向全会说明了《中国共产党章程（修正案）》讨论稿。

由300多人组成的中共中央委员会，在五年任期中会召开七次全体会议，依次为“一中全会”到“七中全会”。作为中共领导班子换届前的最后一次中央全会，七中全会通常为期四天，这意味着本次全会将在星期三（12日）闭幕。闭幕当天发表的会议公报，可能会披露二十大报告相关内容。

分析人士预计党章修改 将纳入“两个确立”

五年前的中共十八届七中全会公报中，首次提及要贯彻习近平“新理念新思想新战略”，预示“习近平思想”将写入党章。随后中共十九大上表决通过的党章，将“习近平新时代中国特色社会主义思想”和马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观一道确立为中共指导思想。

中共政治局上月初召开会议，研究二十大报告以及中共党章修正案，显示相关内容已基本定稿。分析人士普遍预计，此次党章修改将纳入中共第三份历史决议提出的“两个确立”，即“确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位”。

在台海局势持续升温之际，也有消息称，二十大可能将“解决台湾问题、实现祖国完全统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务”写进党章，以展示中共实现国家统一的决心。

较早前，中共中央纪律检查委员会也在上周五（10月7日）召开十九届七中全会，审议并通过了中纪委向二十大的工作报告，提请七中全会审议。

除了讨论中央委员会报告、中共党章修正案稿和中纪委报告、七中全会预计将正式确认二十大于10月16日召开，并敲定由200多人组成的二十大主席团和主席团常委会名单。

不过，上述名单不会在七中全会闭幕时公布，而是会在二十大前一天的预备会议上表决通过后再公布。

根据过去几次党代会惯例，大会主席团常委会名单中会纳入已经退休的前政治局常委。以十九大为例，由42人组成的主席团常委会中，就包括江泽民、胡锦涛、朱镕基、温家宝等前常委。

不过，中共前总书记江泽民今年已是96岁高龄，他是否再度现身本周末的二十大开幕式，也是外界关注的焦点之一。

七中全会还将审议近期落马的中央委员违纪问题审查报告，并追认政治局对这些高层党员的处分决定。

自去年11月的六中全会以来，还有部分中央委员的处分未获中央全会追认，包括司法部原部长傅政华、最高法院前常务副院长沈德咏等。五年前的十八届七中全会共确认了15名前中央委员的党纪处分，人数为历来最多。