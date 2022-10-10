人员流动频繁 十一黄金周后中国31省市疫情点多面广

中国大陆冠病感染人数明显攀升，从10月1日的548起阳性病例，持续上升至10月7日的1748起。又有不少公职人员因防疫不力被问责或免职。

中国大陆“十一”黄金周后冠病疫情明显升温，31个省市10月以来均报告本土阳性个案，呈现“点多面广”的态势，各地纷纷加码疫情防控措施，并陆续有公职人员因防疫不力被问责或免职。

据中国国家卫生健康委员会通报，中国大陆星期六（10月8日）新增本土病例441起、无症状感染者1307起，分别为内蒙古、新疆、广东、四川、山西、陕西、重庆等20余个省市报告。

“十一”黄金周假期期间，中国大陆各地人员流动频繁，疫情感染人数明显攀升，从10月1日的548起阳性病例，持续上升至10月7日的1748起，而上一次大陆单日新增感染个案超过1700起，是在9月2日。

二十大在即 北京出现10条独立传播链

即将在本月中旬举办中共第二十次全国代表大会的北京市，正在从严进行疫情防控，对入境与进返北京加强管理，但连日来报告多起本土确诊病例，防控压力持续增大。据北京卫健委星期六通报，全市目前报告病例中共存在10条传播链，均为独立传播链。

北京10月8日新增本土冠病感染者八人，截至10月9日下午4时，当天再新增11起。自9月29日以来，北京已累计报告39起阳性感染者，涉及10个区。

内蒙古疫情目前仍处于上升期，日增感染人数持续大幅攀升，主要集中在呼和浩特市。内蒙古星期六共报告631起阳性病例，其中呼和浩特市564起。

“十一”假期结束后，呼和浩特继续加强对社会面的管控，自星期六（10月8日）起，全市各机关、企事业单位实行居家办公，中小学、幼儿园暂缓开学，大中专院校封闭管理；公交车、出租车、网约车暂停营运，文化体育、休闲娱乐等经营场所暂停开放或经营。

呼和浩特官方星期天通报称，当地正在推进“拔钉子”行动等一系列新的社会管控举措，包括加大对区域卡口值守力度的“守门”行动、围绕核酸检测的“筛查”行动等。

本轮疫情防控两个月 新疆仍未实现动态清零

新疆疫情目前仍处于胶着状态，当地本轮疫情防控已持续了两个月，仍未实现“动态清零”。作为重要的棉花产区，疫情也对新疆棉花的采摘造成影响。

据中国纺织网介绍，10月以来新疆大部棉区进入吐絮盛期，棉花采摘也进入高峰期，但今年新疆棉花加工进度明显慢于近两年平均水平。受疫情防控影响，新疆区内采棉机跨区采收的难度加大。

随着本土确诊人数的持续上升，进入10月以来，中国多地有领导干部因疫情防控不力被问责。云南西双版纳星期天通报，因存在思想麻痹大意、责任落实不到位等问题，对勐海县委副书记、县长陶艳等多名领导干部进行追责问责。

呼和浩特10月6日通报，因疫情防控履职不到位，当地五名干部被问责。新疆10月7日也通报，因个别领导干部工作落实不力，导致局部区域疫情出现反弹与外溢，对乌鲁木齐市天山区区委书记李绍忠等三名干部给予免职处理。