只重申“四个坚持”但没提“互不隶属” 学者：蔡英文双十节演说相对克制

蔡英文在主题为“守土卫国，你我同行”的双十典礼发表演说时说，在她任期的最后两年，不仅要“持续站稳‘四个坚持’的立场”，更要在经济产业、社会安全网、民主自由体制、国防战力，打造更精实的“四大韧性”。

台湾总统蔡英文星期一（10月10日）在双十节演说中，重申包含两岸互不隶属概念的“四个坚持”，但没提“互不隶属”四字。受访学者认为，蔡英文今年的两岸论述相对克制，因台湾面对安全困境、内外形势不确定，所以采取守势，但中国大陆对她已不抱期待。

蔡英文在主题为“守土卫国，你我同行”的双十典礼发表演说时说，在她任期的最后两年，不仅要“持续站稳‘四个坚持’的立场”，更要在经济产业、社会安全网、民主自由体制、国防战力，打造更精实的“四大韧性”。

她也表示，期待两岸边境解封后，逐步恢复人民交流，舒缓台海紧张情势，并在理性、平等和相互尊重下，与北京寻找维持台海和平稳定的方法。她也强调，兵戎相见绝对不是两岸的选项，呼吁北京尊重台湾人民对主权和民主自由的坚持，才能重启两岸良性互动。

大陆外交部：绝不为台独势力留任何空间

针对蔡英文的发言，大陆外交部发言人毛宁同一天在例行记者会上说，台海问题根源是民进党当局谋求台独，她强调大陆绝不为任何形式的台独势力留下任何空间。蔡英文在2021年双十演说时提出“四个坚持”，希望台湾永远“坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途，必须遵循全体台湾人民的意志”。

互不隶属论被许多学者解读为“两国论”，也被在野党批评违反宪法。今年8月初美国众议院议长佩洛西访台引发解放军“锁台军演”后，大陆国务院台湾事务办公室（国台办）与国务院新闻办公室在8月10日发布《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》，明文批评两岸互不隶属的说法是“公然抛出新两国论”。

在台海危机后，蔡英文的两岸论述备受关注。淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山接受《联合早报》采访时指出，蔡英文全篇演讲只提一次要站稳四个坚持的立场，没复述内容，也不提“互不隶属”四字，立场虽没退缩，但发言相对克制，显然是“不愿多着墨台湾定位问题”。

学者：内外情势充满变数 台当务之急是走出安全困境

赵春山说，台湾内外情势充满不确定的变数，包括正值“九合一”地方选举，美国即将举行中期选举，中共二十大后可能适度改善对美关系，因此在两岸和外交上采取守势多于攻势，避免挑动各方敏感神经。

“抗中保台的‘亡国感’效应已递减，台湾的当务之急是站稳脚步，先处理好眼前的疫情、经济、社会、国防问题，思考如何早日走出安全困境。”

今年双十节的看板写上英文的“台湾国庆日”字眼，被前总统马英九批评违宪，指两岸是两区非两国，连独派大老、前立委林浊水也评为“后现代混搭”。

蔡英文在演讲中只提三次“中华民国”、三次“中华民国台湾”，却48次提到“台湾”；赵春山认为完全不成比例，“突出台湾却只把中华民国当妆点的门面”，可能持续遭受批评。

铭传大学两岸研究中心主任杨开煌教授受访时向本报点评，目前大陆自认掌握解决台湾问题的“主导权和正当性”，对以美国马首是瞻的蔡英文不抱期待，也不再信任她的发言。

赵春山也同意大陆会按照本身议程来处理两岸关系，蔡英文“呼吁交流对话，但不承认九二共识”，对大陆来说只是空谈。尤其她任期已倒数约一年半，大陆对她已没有期待了。

前总统马英九出席双十节活动时说，在佩洛西访台和大陆锁台军演后，许多专家认为两岸走向战争的风险增大，因此需要更有效的避战谋和策略。他认为必须换政府才能做到，呼吁地方选举国民党一定要赢，才有机会在2024年“下架民进党”，落实两岸和平与台湾安全。

（记者是《联合早报》台北特派员）