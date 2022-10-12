中国官媒称清零“可持续且须坚持” 分析：二十大后不太可能放松防疫

中国官媒在中共二十大前密集发文捍卫清零政策；《人民日报》强调动态清零“可持续而且必须坚持”，新华社则表明抗疫还远未到可以“歇歇脚”的时候。

受访学者分析，从官媒的表态看来，中共不太可能在二十大后放松防疫措施。

《人民日报》星期二（10月11日）发表署名“仲音”的评论文章称，目前防控任务艰巨繁重，“越是这样的时候，越要深刻认识到‘动态清零’可持续而且必须坚持，继续科学精准抓好疫情防控工作”。

这是《人民日报》连续第二天发表署名“仲音”的文章，表明对动态清零的立场；中国央视新闻联播也报道了《人民日报》星期二的这篇评论文章。

官媒：若算总账 中国防疫效果最好

评论写道，“疫情防得住，经济才能稳得住”，一旦形成规模性反弹，疫情蔓延势必会对经济社会发展造成严重冲击，最终付出的代价会更高，损失会更大。

评论强调，如果算总账，中国的防疫措施“是最经济的、效果最好的”。

文章结尾指明要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，“这既是秉承科学精神、科学态度的基本要求，也是遵循科学规律、保障人民根本利益的必然选择”。

新华社和《经济日报》星期二也发表内容相近的文章，新华社在题为《增强定力耐力疫情防控绝不能“躺平”》的时评中指出，抗疫还远未到可以“歇歇脚”“松口气”的时候。动态清零是现阶段基于中国当前疫情形势的最佳选择，是综合社会成本最低的抗疫策略。

《经济日报》评论中则再次呼吁民众增强对中国防控政策的信心，“对防控举措多些耐心”。

大陆疫情在“十一”中国国庆长假后迅速升温，10月10日大陆共新增2089起本土感染，涉及28个省份，其中内蒙古疫情最严重，新增感染者达782起。

台湾开南大学人文社会学院副院长张执中接受《联合早报》访问时分析，长假期间的防控措施造成大陆人口流动上的压力，再次引起民间对清零政策反弹，因此中国官媒得在这个时间点重复说明中央的立场。

随着疫情和经济发展的矛盾越加凸显，民众对二十大后放宽防疫政策的呼声持续高涨。张执中指出，官媒密集发文从侧面凸显中共领导人对动态清零的意志和态度，文章中突出了防疫高于经济、要防疫才有经济发展的因果顺序，因此中共在二十大后放宽防疫政策的可能性不高。

中共二十大进入倒计时，中国多地过去两天迅速收紧防疫措施。往返河北省廊坊市北三县（燕郊、大厂、香河）和北京中心城的京津冀定制快巴，12日起全线临时停运。

初高中毕业班除外 西安多地停课

陕西西安多地教育局发布了停课通知，要求初中、高中毕业年级以外，其他年级暂停线下教学工作，西安多个景区景点及公共场所也暂停对外开放。

深圳在首次检出BF.7型变异株后，要求所有进入深圳的人员执行核酸三天每天一检，期间不聚餐、不聚会、不前往人群密集场所。内蒙古呼和浩特市星期二起也开始禁止市外的车辆进入。

在十一期间回内蒙古东部探亲的陈丽（化名）告诉《联合早报》，过去周末尽管她所在的县城没有病例，她的北京健康宝仍出现弹窗，而她在申请解除弹窗时，县里出现了疫情。

她说：“除了超市，街上大部分的店面都已关闭，很多小区都封了，要出县城须要出示48小时核酸证明，真不知道什么时候才能回北京。”

长假期间的防控措施造成大陆人口流动上的压力，再次引起民间对清零政策反弹，因此中国官媒得在这个时间点重复说明中央的立场。 ——台湾开南大学人文社会学院副院长张执中

（记者是《联合早报》北京特派员）