港府前官员：反修例示威及冠病疫情 拉大港新两地差距

（香港综合讯）香港前运输及房屋局局长、教育大学公共行政学研究讲座教授张炳良说，香港2019年反修例示威以及之后的冠病疫情，拉大香港与新加坡的差距，香港要扭转格局，须调整视野谋略，重新认识地缘定位。

《明报》星期二（10月11日）刊载张炳良题为《香港VS.新加坡》的文章，比较香港与新加坡近年发展。文中说，新加坡的抗疫表现原本比不上香港，但今年明显超前。当香港仍在怕被批“躺平”时，新加坡轻舟已过万重山，抗疫复元做出亮丽成绩，展现再平衡风险的判断力和领导力，反之香港却予人犹豫徘徊、要靠中央指示之感，政治因素令香港的自由开放和前景受到前所未见的国际怀疑。

文章称，自回归以来，香港政商及民间心态趋向保守怕变，从前敢为天下先，决策敢创敢闯，现今处处待新加坡、上海、深圳等地做了才敢仿效。

此外，香港从前曾极端自信甚至自大，比如回归之初自命“中国的纽约”，看不起广东和深圳，今天却自信甚至自尊失落，常怨不及上海或被深圳取代，对大湾区缺乏领引其扩大的格局、走入国际的大都会思维，仍停留于“内循环”心态。

张炳良分析，回归前及回归后初期，中美、中西方关系良好，香港尽吃地缘经济和地缘政治红利。现在中美对峙、世界进入“冷战2.0”，形势逆转，香港若太着眼大陆，会失去独特优势及西方重视；若太望向西方，或会失去国家信任。新加坡正是看准香港这样的窘境，当它拥有比香港更大的地缘政治空间时，香港的枢纽吸引力便打了折扣。

他说，留人才、抢人才不能只靠所谓宜居宜业优惠措施，因为新加坡能开出比香港更好的条件，香港要与新加坡竞争，不单要讲好、更须活出一个多姿多釆的香港故事。

文章最后提出，曾有一段时期，新加坡被讥为“A Fine City”（罚款之城），而香港被誉为“Can Do”（一切都可搞定）之都，当这些感觉逆转时，“香港就怕被新加坡取代”。