将在二十大后成为党内最重要政治规矩 七中全会“两确立”巩固习近平权威

总结十九大以来的工作，全会形容这是“极不寻常、极不平凡”的五年，并高度评价在习近平第二个五年任期里的治理成绩。

为期四天的中共十九届七中全会星期三（10月12日）在北京闭幕，会议公报要求全党深刻领悟“两个确立”的决定性意义，显示进一步巩固习近平权威的“两个确立”将在二十大后成为中共党内最重要的政治规矩。

七中全会10月9日至12日在北京举行，这是中共第二十次全国代表大会（二十大）开幕前，十九届中央委员会的最后一次全体会议。

据新华社在会后发布的公报，七中全会听取和讨论了中共总书记习近平受政治局委托作的工作报告，讨论并通过了十九届中央委员会报告、中纪委工作报告，以及中共党章修正案，三份文件将提交二十大审议。

全会在评价中共政治局过去一年工作时，对“毫不动摇抓好常态化疫情防控”、“妥善应对乌克兰危机带来的风险挑战”等做出肯定。

总结十九大以来的工作，全会形容这是“极不寻常、极不平凡”的五年，并高度评价在习近平第二个五年任期里的治理成绩。公报提到了中共在全面建成小康社会、抗击冠病疫情、实施对香港全面管治权、维护国家主权和领土完整，以及在斗争中维护国家尊严和核心利益等成绩。

分析人士预计，二十大报告在总结过去五年成绩时，也将对上述内容进行详细阐述。

分析：面对内外部挑战 意识到需要强大领导中心

台北的中国文化大学社科院院长赵建民接受《联合早报》采访时指出，中共在习近平任内完成第一个百年目标、对香港实现全面管治等，“这些都给二十大报告提供了素材，也为习近平连任提供了正当理由”。

公报也称，“确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位”，对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义；并要求深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

赵建民分析，中国正面临中美地缘政治挑战，内部处在经济发展模式转型的关键时刻，加上疫情、两岸问题等挑战，“这让中共意识到需要一个强大的领导中心，克服当前各式各样的挑战，去完成伟大复兴的目标”。

分析人士认为，七中全会公报突出“两个确立”的决定性意义，显示二十大的党章修改将纳入“两个确立”；“两个确立”也将成为二十大后中共党内最重要的政治规矩。

七中全会决定，递补中央委员会候补委员马国强、王宁、王伟中为中央委员会委员。

59岁的马国强曾是中共武汉市委书记，2020年武汉疫情暴发初期因抗疫不力被免职。他在今年1月当选湖北省人大常委会副主任。

中共党章规定，中央委员出缺，由中央候补委员按换届时的得票率排名依次递补。但分析认为，马国强已退到二线岗位，二十大续任中央委员的可能性较小。

王宁和王伟中则是仕途处于上升期的高干。61岁的王宁去年10月出任中共云南省委书记，60岁的王伟中今年1月出任广东省省长。

七中全会也审议并通过了中纪委关于司法部原部长傅政华、最高法院原常务副院长沈德咏、山西省政协原主席李佳、中共江苏省委原副书记张敬华严重违纪违法问题的审查报告，确认政治局之前作出的给予傅政华、沈德咏、张敬华开除党籍处分，给予李佳撤销党内职务处分。

公报也确认，二十大将于10月16日召开。按照惯例，七中全会也会拟定二十大主席团和主席团常委会名单，以及下一届中央委员、中央候补委员人选名单。不过，这些名单不会在七中全会闭幕时公布。