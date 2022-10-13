封关938天台湾今起解封 入境旅客免隔离自主防疫七天

台湾边境封关938天后，星期四（10月13日）正式解封，旅客入境免隔离，只要无症状，可直接回住所自行快筛（抗原快速检测，简称ART）；若结果呈阴，当天和隔天都可出门。

台湾在2020年3月19日全面实施边境管制，三个月后稍微放宽，允许专案申请。到2021年5月全面禁止非台籍人士入境和转机，2022年3月开放外籍商务旅客，如今终于结束长达938天的封关岁月。

从9月29日开始，入境旅客已不必接受唾液核酸采检（PCR），改为在机场领取四剂免费快筛。从10月13日起，进一步实施“0+7”入境免隔离加七天自主防疫，开放旅行团和自由行入境。

抵境旅客只要无症状，就可直接离开机场，到自主防疫的旅馆或申报的住所自行快筛。若快筛呈阴性，入境当天就可出门。在七天自主防疫期间，只要快筛呈阴，当天和隔天都可出门。

台湾也在同一天将旅游疫情建议等级调降为第二级“警示”，提醒国际仍有疫情传播风险，建议出境14天前应完整接种疫苗并加强个人防护。

台湾冠病疫情仍在高原期，星期三新增5万2405起确诊病例，另有37人死亡，包括一岁男童，确诊总数是699万7376人，升至全球第19位。

截至9月底，以台湾最新人口2319万8133人计算，确诊者已达三成人口。染疫死亡累计1万1657人，死亡率达千分之1.67。

台湾自2020年1月21日通报第一起冠病确诊病例，到今年3月19日仅累计2万1492起。但今年4月初奥密克戎变种毒株肆虐，病例迅速过千、过万，最近每日确诊人数一直维持在3万至5万之间。

桃园国际机场资料显示，边境解封首日会有1万2322人入境，率先访台的旅行团来自泰国、新加坡、马来西亚和菲律宾等东南亚国家。

学者：未开放“小三通” 陆港澳旅客回不来

世新大学观光学系副教授陈家瑜接受台媒采访时，以新加坡开放国境为例指出，新加坡在4月解封后，入境旅客并没出现“报复式成长”，而是每个月多一点，“市场需要暖身”。她估计台湾观光客总数，最快明年第一季才可能恢复到疫情前的七成。

她说，台湾尚未开放两岸“小三通”，陆港澳观光客还回不来，相当于比疫情前少了三成五的旅客市场。

两岸“小三通”是指台湾通过两个离岛金门和马祖，与大陆直接通航、通商和通邮，疫情暴发后的2020年2月10日暂停至今。

台湾交通部长王国材7月底曾公开承诺，一旦边境开放，“小三通就应该要开”。不过，官方说法随后一再修改，复航目标已从“冬至”（12月22日）改为明年农历新年，至今未有定案。