出现批评防疫和中共高层横幅 北京当局迅速移除全网封禁

（北京综合讯）中共二十大召开在即，网上流传中国首都北京一座高架桥上挂出两幅批评中国防疫政策和中共高层的横幅的照片和视频。当局旋即将横幅除去，并全面封禁网上有关这起事件的信息。

综合路透社、中央社、法广网报道，中国社交媒体星期四（10月13日）上午流传，北京海淀区北三环四通桥上有人挂上两幅批评中国官方的白底红字横幅。

根据网络图片，左边的横幅写道：“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民。”右边的横幅则点名要求中共领导人下台。图片还显示桥上冒出黑烟，桥下有不少市民围观。网上还有记录警察和消防人员到场摘下横幅和扑灭燃烧物的视频，疑似一橙衣人被警方押入警车带走。

中共将在星期日（10月16日）召开二十大，北京目前正处于高度戒备状态。有关这起事件的图片已在中国社交媒体撤下，网民在微信转发图片后也立即被封号。“四通桥”成为了敏感词，在微博搜索结果只显示两则2021年的旧闻。

《环球时报》前总编辑胡锡进星期四下午发推文指中国目前是稳定的，尤其是首都北京：“北京没有像中国其他一些偏远地区那样因疫情控制引起的公众不满。”这则推文后被删除。但他晚上又再发推说，绝大多数中国人支持中共的领导，希望稳定，反对动乱，“这是中国的基本国情和民意”。