虽仍投弃权票 中方代表吁俄乌保持克制 对近期冲突加剧深表担忧

联合国大会星期三（10月12日）以压倒性表决结果，通过谴责俄罗斯吞并乌克兰东部四区的决议案。尽管中国此次表决中继续投弃权票，但中国常驻联合国副代表耿爽会上发言时，对近期俄乌地面冲突加剧深表担忧，呼吁当事方保持克制，避免冲突继续升级，防止对抗走向失控。

有受访学者解读，中国此次投弃权票实际上等于反对俄罗斯吞并乌克兰东部四区的行动。也有学者评估，乌克兰本周多个城市遭俄军猛烈轰炸之际，耿爽的发言更多是在说给俄国听，也表达对俄军可能动用核武导致战争失控的担忧。

联合国大会星期三就谴责俄罗斯在乌克兰占领地区举行公投的决议案进行表决，包括中国、印度等35国弃权。

耿爽会上发言时说，中国对近期地面冲突加剧深表担忧，对由此造成的平民伤亡和民用设施损毁深感痛惜。他认为，当务之急是引导当事方保持克制，避免冲突继续升级，防止对抗走向失控，推动局势缓和降温。

耿爽也指出，乌克兰危机归根结底要和平解决；不论困难挑战有多大，政治解决的大门不能关上，外交谈判的进程不能停滞，止战促谈的努力不能松懈。

学者：中国投弃权票是暗中反对俄罗斯

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》采访时评估，中国不可能接受、支持，甚至承认俄罗斯吞并乌东四区，这是其此次投下弃权票最核心的原因。“这种弃权很明显就是表示它（中国）其实是不支持，然后暗中反对（俄罗斯）。”

复旦大学国际问题研究院常务副院长吴心伯受访时则分析，耿爽的讲话仍是表达中国在俄乌冲突上的一贯立场，即不支持以战争手段解决两国之间的矛盾；中国也认为，俄乌乃至乌国背后的西方都须保持克制避免战争升级。

但吴心伯评估：“从当下来讲，（耿爽的呼吁）可能讲给俄罗斯听的分量要多一些。”他分析，这不仅因俄国本周加大对乌克兰的反击力度，也因中国担心当地爆发核战并滑向战争失控。

耿爽星期三也强调，抱守冷战思维、推行集团政治、制造阵营对抗、追求绝对安全只会导致冲突。他认为，突出意识形态分歧，胁迫他国选边站队，制造孤立打压，推行脱钩断链，是不负责任的危险行为。

受访学者都认为，耿爽这部分讲话也表达了中国反对北约东扩的立场，有明显支持俄罗斯并批评北约的意味，同时也间接透露出中国不希望乌克兰加入北约的态度。

尽管耿爽星期三重申，中国将继续为推动局势缓和、政治解决危机发挥建设性作用，但李明江和吴心伯都评估，在当事方目前缺乏谈判意愿下，中国很难扮演更有效的调停角色。

李明江预期：“目前的情况几乎不允许中国做任何实际的事情。所以它极有可能（在未来）相当长时间继续这样的口头劝和。”