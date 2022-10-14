旅客无症状免隔离只需快筛 台解封首日桃园机场1万多人入境

（台湾综合讯）台湾边境星期四（10月13日）首日对旅客重开，桃园国际机场预计有1万2322人次入境。

综合台湾《工商时报》、《联合报》报道，台湾入境管制星期四从原有的“3+4”（三天居家检疫+四天自主防疫）放宽至“0+7”（七天自主防疫），意味着无症状的旅客入境免隔离，可直接回住所自行快筛（抗原快速检测，简称ART）；若结果呈阴就可出门，可搭乘大众运输工具。

台湾边境解封数据显示，解封后第一批抵台的旅客是来自泰国的旅客。这趟航班星期三晚上从曼谷廊曼机场起飞，星期四凌晨零时16分飞抵桃园机场。同日也有来自日本、韩国、新加坡、马来西亚、越南等20个国外旅行团，共244人到台湾旅游。

根据桃园机场航班运量预报表，10月13日单日将有1万2322人次入境，虽然这个数字与疫情前的6万人次仍有落差，但相较近期每日不到1万的入境人次仍是大幅成长。

台湾交通部长王国材说，乐见边境开放首日入境团热烈，希望观光客人数尽速恢复疫情前水准，同时请观光局针对扩大边境开放配套调整措施加强整备。观光局预估到10月底尚有230个旅行团、3630人将赴台旅游。

台湾边境管制措施星期四起解除，台湾政府大陆委员会也表示同步调降中国大陆、香港、澳门旅游警示，警示灯号从“红色”调整为“黄色”。