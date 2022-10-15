澳前总理基廷： 在全球有巨大影响力 中国应纳入七国集团

（堪培拉综合讯）澳大利亚前总理基廷形容中国为全球拥有“巨大影响力”的国家之一，并指世界最先进经济体的七国集团（G7）应把中国纳入其中。

综合《澳大利亚人报》、澳洲天空新闻报道，基廷星期三（12日）在墨尔本乐卓博大学（La Trobe University）一场公开讲座上说，在未来30年内，全球每个地方都将有巨大的中国影响力，而中国可以像在亚洲那样，为世界带来稳定。

曾在1991年至1996年期间在澳洲工党政府担任总理的基廷，还抨击了澳洲现任政府与西方国家的多边安保安排，如美日印澳的“四方安全对话”（QUAD）和澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）。

他不讳言抨击美国主导的QUAD是“战略上的无稽之谈”，指澳洲不应该与其他国家串联试图遏制中国。他也呼吁澳洲退出AUKUS，并警告如果现任总理阿尔巴尼斯所领导的工党政府继续推进这一合作关系，“对澳洲来说将是一场悲剧”。

尽管基廷研判美国作为全球超级大国的“霸权”时代已经过去，但他认为中美可以携手共同管理世界；美国可以巩固包括俄罗斯到欧洲在内的大西洋区域，而中国可以在东方扮演相同角色。

基廷补充说：“我认为这种模式对全世界都是有利的，因为中国人并没有试图推翻现存的体系。我们必须弄清楚，中国不是前苏联，没有在输出意识形态。”

澳安全专家批评基廷

在安全问题上脱节

基廷此番言论在澳洲引起争议，有澳洲安全专家批评他在安全问题上脱节，破坏自己所留下的外交政策遗产。