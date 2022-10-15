港澳进一步放宽防疫措施

（香港/澳门综合讯）香港疫情虽有上升迹象，但香港特区政府在相隔两星期后，进一步宣布放宽三项社交距离措施，从下星期四（10月20日）起生效。同时，澳门特区政府也宣布，将从本星期六（15日）起，缩短港台和海外入境人士的隔离期。

据《星岛日报》报道，港府在相隔两星期后，再公布从下星期四起放宽三项社交距离措施，包括四人限聚令会“积极考虑”调整至12人，允许食肆、酒吧等场所开放现场表演或跳舞活动，以及容许市民在主题公园的户外范围用餐。

香港医务卫生局副局长李夏茵称，经过上次放宽后情况可控，因此进一步调整措施。

关于放宽措施的准则和时间表，李夏茵多次强调需要有序及逐步推动，避免在恢复常态路上徘徊或转弯，避免将公营医疗系统推向极限。

针对何时放宽至“0+0”（取消酒店隔离和居家检疫要求），李夏茵称，“0+3”政策只实施约三星期，还需要时间观察是否调整措施。

另据澳门特区政府官网消息，澳门冠病应变协调中心星期四（13日）发布公告，调整由外国、香港、台湾入境人士的健康管理措施。

上述人士入境澳门后，按现行要求须进行七天集中隔离医学观察，三天自我健康管理（黄码）及四天自我健康监测（绿码，但需留意健康及避免聚会等），即”7+3+4”。从10月15日起调整后，即变成“7+3”，仍需进行七天集中隔离医学观察，三天自我健康管理，但取消四天自我健康监测。