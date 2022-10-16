中共二十大今举行至22日 江泽民胡锦涛等元老循例入列主席团常委会

分析人士指出，虽然退休元老继续名列二十大主席团常委会，但过去10年随着中共恢复最高领导人“核心”地位，并由“两个确立”明确总书记习近平的权威，元老对中共当下政治的影响力与之前相比已明显减弱。

备受瞩目的中共第二十次全国代表大会确定从星期天（10月16日）举行至22日，会期七天。在星期六举行的二十大预备会议上，与会的2310名代表以及特邀代表选出243人组成的大会主席团。主席团随后通过由46人组成的二十大最高领导机关——主席团常务委员会名单，现任中共政治局委员和江泽民、胡锦涛等元老依惯例名列其中。

分析人士指出，虽然退休元老继续名列二十大主席团常委会，但过去10年随着中共恢复最高领导人“核心”地位，并由“两个确立”明确总书记习近平的权威，元老对中共当下政治的影响力与之前相比已明显减弱。

据新华社消息，二十大主要议程包括，听取和审查十九届中央委员会的报告、审查十九届中央纪律检查委员会的工作报告、审议通过党章修正案，以及选举新一届中央委员会和中央纪律检查委员会。

二十大秘书长依惯例由分管党务的政治局常委、中央书记处书记王沪宁担任。中央办公厅主任丁薛祥、中组部部长陈希、中央政法委书记郭声琨、中宣部部长黄坤明为副秘书长。丁薛祥、陈希、郭声琨和黄坤明都是政治局委员兼中央书记处书记。

二十大邀请83名特邀代表出席，比五年前的十九大时多九名。这也是中共党代会惯例，特邀代表大多数由曾任中共政治局委员或更高职务的卸任高干组成，享有与二十大代表同等权利。

江泽民是否亮相 成开幕式看点之一

由46人组成的二十大主席团常委会，比十九大多四人。除了习近平等十九届政治局委员以及国家副主席王岐山，江泽民、胡锦涛、朱镕基、李瑞环、温家宝、宋平、曾庆红等政治局前常委也名列其中。2017年卸任的十八届政治局常委也都在名单中，包括一年前曾有负面传闻的张高丽。

中共元老通常会在五年一次的党代会集体亮相，以示团结。但因健康原因，一些人也可能不现身。今年96岁的前总书记江泽民，五年前曾在十九大亮相，这次他是否到人民大会堂参与，将是星期天上午二十大开幕式的看点之一。

二十大新闻发言人、中宣部副部长孙业礼星期六（15日）在二十大首场发布会上介绍二十大报告起草、党章修改，以及选举相关的准备工作。

他说，为了做好选举工作，中共中央成立了专门工作班子，习近平担任领导小组组长，在政治局常委会领导下，负责新一届中央委员会和中央纪律检查委员会委员人选的推荐、考察、提名工作。在这个基础上，经中央政治局常委会会议和中央政治局会议讨论，提出候选人预备人选建议名单，提请二十大主席团审议。

二十大闭幕当天，2300多名二十大代表以及特邀代表，将选出二十届中央委员会和中央纪律检查委员会。

二十大闭幕隔天，新产生的二十届中央委员会将举行第一次全体会议，选出新一届中央政治局及常委会和总书记，通过中央书记处成员，决定中央军事委员会组成人员。外界普遍预计，习近平将打破数十年来的惯例，在二十大后开启作为中共最高领导人的第三个任期，继续主政中共与中国。