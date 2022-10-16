中共二十大新闻发言人：制定行动计划 中国经济将保持合理区间运行

孙业礼在二十大新闻发布会上坦言，受冠病疫情和国际环境等因素影响，当前中国经济面临较大下行压力。但他也指出，中国经济发展在主要经济体中仍处于较好水平。

中共二十大新闻发言人、中宣部副部长孙业礼强调，中国仍是世界经济增长的重要稳定器和动力源，中共二十大将制定行动计划，保持经济运行在合理区间。

孙业礼星期六（10月15日）在二十大新闻发布会上回答关于中国经济增长的提问时坦言，受冠病疫情和国际环境等因素影响，当前中国经济面临较大下行压力。但他同时指出，中国经济发展在主要经济体中仍处于较好水平。

中共二十大首场新闻发布会，星期六（10月15日）下午在北京人民大会堂举行，中外记者聚集在位于北京新世纪日航饭店的分会场通过同步直播采访。在两个小时里，孙业礼回答的12道问题中有5道涉及中国的经济形势，包括中国对外开放进程是否会倒退、中国还能否保持中高速增长等，反映这是外界最关注，也是中共希望对外解释的问题。

孙业礼说，中共在十八大后明确提出中国经济由高速增长转向高质量发展，“不简单以生产总值增长率论英雄，而是从根本上解决经济发展的长远问题。”

他引述统计数据指出，2013年至2021年，中国国内生产总值（GDP）年均增长6.6％，高于同期世界2.6％和发展中经济体3.7％的平均增长水平。对世界经济增长平均贡献率超过30％。“作为世界第二大经济体，在拥有这样大的体量之后，在转向高质量发展进程中，还能保持这样的速度，也是非常难得的。”

孙业礼重申，中国发展仍具有诸多有利条件，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。下一阶段将按照中共二十大确定的行动纲领和大政方针，贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，保持经济运行在合理区间。

孙业礼直言，对中国开放程度缩小的担心是“不必要的”。他说，中国构建新发展格局，是开放的国内国际双循环，不是封闭的国内单循环；以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场国际市场更好联通。

对外开放是中国基本国策

他强调，对外开放是中国的基本国策，“不论世界如何变化，中国开放的决心和意志不会动摇，我们将坚定不移实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放。”

孙业礼也向民营企业信心喊话，指民营经济始终是坚持和发展中国特色社会主义的重要经济基础，民营经济人士始终是中共长期执政必须团结和依靠的重要力量。“中国始终都会是投资的热土，请大家放心。”

他认为，不能把限制资本无序扩张和促进非公经济健康发展对立起来看。给资本设置“红绿灯”不是不要资本，而是要更好维护市场经济秩序，使资本在法律法规制度框架下健康发展。“这样做，不仅不会影响民营经济发展，而且有利于民营经济发展。”

“动态清零”是立足国情 遵循科学规律制定防疫方针

谈及清零政策对中国经济的影响时，孙业礼说，“动态清零”是立足中国国情、遵循科学规律制定的防疫方针。中国是人口大国，老龄人口多，地区发展不平衡，医疗资源总量相对不足。正是因为坚持动态清零，才保证了极低感染率、病亡率，保持了经济社会持续稳定运行。

“如果算总账，我们的防疫措施是最经济的、效果最好的。”

孙业礼向台湾民众喊话：统一有好处 台独是绝路 外人靠不住

中共二十大新闻发言人孙业礼重申，中共愿继续以最大诚意、尽最大努力争取和平统一。他也向台湾民众喊话：“统一有好处、台独是绝路、外人靠不住。”

孙业礼在二十大记者会上回答台湾媒体有关中国大陆对台白皮书中“非和平方式统一”的提问时说，“和平统一、一国两制”是中共解决台湾问题的基本方针。中国大陆不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，“针对的是外部势力干涉和极少数台独分裂分子及其分裂活动，绝不是针对台湾同胞”。

他说：“但凡有一线和平解决的可能，我们都将付出百倍努力，非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择。”

孙业礼谴责台独分裂势力谋独挑衅，外部势力加紧以台制华，严重冲击和平统一前景，任其发展下去只会将台湾推向灾难深渊，给台湾民众带来深重祸害。“希望广大台湾同胞认清一个道理：统一有好处、台独是绝路、外人靠不住。”

被问到中美关系是否会陷入一山不容二虎的“修昔底德陷阱”时，孙业礼说，中国从来不相信所谓“修昔底德陷阱”，也反对“国强必霸”的逻辑和零和博弈的思维。中美共同利益远大于分歧，健康稳定的中美关系符合两国人民共同利益。

孙业礼说，中美关系攸关世界前途命运，能否处理好彼此关系，是两国必须回答好的世纪之问。他引述中共总书记习近平去年底与美国总统拜登视讯会晤时的说法，指未来50年，国际关系中最重要的事情是中美必须找到正确的相处之道。“我们相信，中美两国人民有智慧、有机会、有能力找到这样的相处之道。”