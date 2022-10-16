于泽远：二十大报告的新与旧

备受瞩目的中共二十大10月16日上午开幕。中共总书记习近平用了约1小时45分钟宣读了二十大报告的重点内容，但并非报告的全部。

五年前，习近平用了三个多小时读完了十九大报告。五年后，习近平宣读报告的时间减少了近一半。

这种做法至少有三个好处：一是突出重点，二是节省参会者的时间，三是节省宣读者体力。尤其是主席台上还坐着年逾百岁的宋平等一众元老，习近平也已年近七旬，删节报告的宣读内容也算是一项贴近实际的改革。

从习近平宣读的内容看，二十大报告有不少新的提法，其中包括三件大事，中心任务，中国式现代化，“三个务必”，自我革命，全过程人民民主等等。

报告总结了习近平执政10年所经历的三件大事：一是迎来中共成立100周年，二是中国特色社会主义进入新时代，三是完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标。

不难看出，三件大事中有两件已经结束，即中共建党百年和实现第一个奋斗目标。而中国特色社会主义新时代则是中共今后较长一个时期所处的历史阶段。中共十九大已将习近平新时代中国特色社会主义思想，定为新时代的指导思想和行动指南，预计二十大将继续强化这一思想的指导地位，强化习近平党中央核心、全党核心的地位。

对于未来，二十大报告强调，中共的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

中共的两个百年奋斗目标并非二十大首创，早在邓小平时代就已提出初步设想，五年前中共十九大又将两个百年目标细化。2021年，中共宣告完成第一个奋斗目标，即在建党百年时全面建成小康社会，这也被视为习近平执政10年最重要的成就。第二个奋斗目标分为两步，一是在2035年基本实现现代化，二是在本世纪中叶中共建国百年时全面建成社会主义现代化强国。

二十大报告遵循了十九大提出的第二个百年目标蓝图，但正式提出了中国式现代化的概念。

根据报告，中国式现代化有五个特色，即人口规模巨大的现代化，全体人民共同富裕的现代化，物质文明和精神文明相协调的现代化，人与自然和谐共生的现代化，走和平发展道路的现代化。

中国式现代化还有以下“本质要求”：坚持中共领导，坚持中国特色社会主义，实现高质量发展，发展全过程人民民主，丰富人民精神世界，实现全体人民共同富裕，促进人与自然和谐共生，推动构建人类命运共同体，创造人类文明新形态。

对于中共的精神状态，二十大报告在中共开国领袖毛泽东提出的“两个务必（务必谦虚谨慎、艰苦奋斗）”基础上，提出了三个务必：务必不忘初心、牢记使命；务必谦虚谨慎、艰苦奋斗；务必敢于斗争、善于斗争。这是中共在国内局势，尤其是国际环境发生巨变后对全党提出的新要求。

报告还宣布，中共找到了“自我革命”这一跳出治乱兴衰历史周期率的第二个答案，确保中共永远不变质、不变色、不变味。

毛泽东在上世纪四十年代提出“让人民监督政府”，作为中共跳出封建王朝治乱兴衰历史周期率的答案。但直到现在，“让人民监督政府”在实践中仍有不少缺陷。

习近平在二十大报告中将“自我革命”作为中共跳出历史周期率的第二个答案，并强调反腐败是最彻底的自我革命，要求坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，“只要存在腐败问题产生的土壤和条件，反腐败斗争就一刻不能停，必须永远吹冲锋号，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进”，显示二十大后，中共仍将保持反腐败高压态势。

二十大报告确实提出了一些新概念，但整体上看，报告还是继承了中共近些年坚持的基本理论，比较中规中矩。报告在奋斗目标、中心任务、市场经济、分配制度等重大问题上延续了中共十八大、十九大以来理论发展逻辑，并没有外界此前担心的“逆转”。

比如二十大开幕前，有舆论担心中共是否还会坚持“发展是第一要务”的提法，报告重申，发展是中共执政兴国的第一要务，没有坚实的物质技术基础，就不可能全面建成社会主义现代化强国。

还有舆论担忧，二十大或许会用“人民经济”取代多年来的“社会主义市场经济”，不利于民营企业和资本的正常发展，但习近平在报告中多次谈到“社会主义市场经济”，强调要构建高水平社会主义市场经济体制，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。

今后几天，习近平报告将是二十大参会者讨论的主题，官媒也将连篇累牍地报道二十大代表们如何学习领会报告精神的各种发言和表态。今后一段时间，二十大报告将作为习近平新时代中国特色社会主义思想的最新成果，成为中共各级干部必须学习的主要内容。