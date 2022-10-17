预计将开启总书记第三任期 二十大开幕 习近平提示准备应对“惊涛骇浪”并强化国安

中共第二十次全国代表大会在中国经济减速和外部风险加剧之际拉开帷幕，最高领导人习近平在政治报告中，详述“中国式现代化”概念，并传达在逆境下强化国家安全的清楚信号。

这是习近平第二次以中共总书记身份，在全国党代会做政治报告。他预计将打破数十年来总书记定期交棒的惯例，在二十大后开启第三个五年任期，成为继邓小平后最有影响力的中共领导人。

不过，习近平没有如很多人预期般宣读一份雄心勃勃的报告，而是延续之前的施政方向，显得中规中矩、波澜不惊。在调整防疫政策、重振市场信心等外界迫切希望看到改变的领域，报告没有释放太多新信号。

中共二十大星期天（10月16日）上午在北京召开。面对2300多名到会的二十大代表和特邀代表，习近平按照中国疫情后的做法，将长达72页的报告全文，在约1小时45分钟内宣读完毕，只宣读其中重点。

展望未来，报告定义中共从现在起的“中心任务”是全面建成社会主义现代化强国，实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

阐明“中国式现代化”意涵 预示中西方博弈将加剧

习近平以较长篇幅，阐明“中国式现代化”意涵，显示中共将致力于开拓一套在中共领导下、不同于西方政治制度与体系的发展路径，也预示中西方在制度与意识形态上的博弈将加剧。

对于未来五年，习近平形容，这是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，中国必须“居安思危、未雨绸缪，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验”。

他提出，前进路上要坚持和加强中共全面领导，并发扬斗争精神，要“不信邪、不怕鬼、不怕压”。

过去五年，中国面临诸多挑战，包括西方国家遏制其崛起的压力，以及清零政策让经济增长陷入罕见的低谷。面对山雨欲来的外部风险，二十大报告以专门篇幅阐述“国家安全体系和能力现代化”问题，凸显中共对政权稳定和国家安全的高度警惕，以及由此采取的防御姿态。

针对众多国际关系学者视为严峻国际地缘政治风险的台海问题，习近平强调“解决台湾问题是中国人自己的事”，并侧重“反分裂、反干涉”论述，展示反对“台独”坚强决心。

至于备受关注的防疫政策，他肯定了“坚持动态清零不动摇”，但没有对未来如何调整防疫政策以重振经济给予明确指引。

近期此起彼伏的疫情、高压防疫与经济减速让中国社会笼罩在低气压下，二十大现场的氛围也未见更高昂。习近平宣读报告时，现场响起33次掌声，不及五年前中共十九大时的71次。

（记者是《联合早报》北京特派员）