中纪委副书记肖培：根本扭转管党治党宽松软状况 中共10年反腐取得压倒性胜利

中共中纪委副书记肖培指出，中共10年来从制定落实中央八项规定开局破题，共查处76万1000多件违反八项规定的问题，刹住了长期没有刹住的歪风，纠治了多年未除的顽瘴痼疾，厚植了中共长期执政的政治根基。

中共中纪委副书记肖培评估，中共10年来反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固，从根本上扭转了管党治党宽松软状况，防止了中共因腐败蔓延而变质褪色。他并披露，中共十九届中央委员会中有12人被立案调查。

受访学者指出，中共目前长期高压反腐，但党内“边反边腐”的现象仍层出不穷，下一步还须完善制度建设，并在持续自我革命、刮骨疗毒同时，加强外部监督，以多管齐下方式让反腐更可持续。

中共二十大星期一（10月17日）举行聚焦反腐工作的记者会。

肖培在会上说，腐败是最容易颠覆政权的问题，反腐败就是最彻底的自我革命。他形容中共10年来开展了史无前例的反腐败斗争，取得压倒性胜利并全面巩固，比官方此前仅以“取得压倒性胜利”形容反腐形势又更进一步。

肖培指出，中共10年来从制定落实中央八项规定开局破题，共查处76万1000多件违反八项规定的问题，刹住了长期没有刹住的歪风，纠治了多年未除的顽瘴痼疾，厚植了中共长期执政的政治根基。他也称，八项规定将是长期有效的“铁规矩、硬杠杠”。

肖培透露，2012年中共十八大以来，全国共立案464万8000余件，有553名中管干部、20万7000名各级“一把手”被立案调查；2万5000多名厅局级、18万2000多名县处级干部被处分。

被查的553名中管干部中，有265人违反八项规定；有49人是中共十八届中央委员、中央候补委员；有12人是十九届中央委员、中央候补委员。

公开资料显示，2017年中共十九大以来，被查的十九届中央委员包括司法部原部长傅政华、最高法院原常务副院长沈德咏等。

肖培也说，中共十九大以来，被查处涉贪污贿赂的7万4000多人中，在十八大前及十九大后首次涉贪的，分别占48％及11％，显示不收敛不收手的问题得到有力遏制，减存量遏增量有力有效。在高压震慑下，十九大以来也有8万多人主动投案。

肖培表示，全面从严治党以及中共的自我革命永远在路上，只要存在腐败问题产生的土壤和条件，反腐败斗争就“一刻不能停，必须永远吹冲锋号”。

同场的中央政策研究室副主任田培炎则坦言，中共党内一些深层次问题尚未根本解决，一些老问题反弹回潮的可能始终存在，稍有松懈就会死灰复燃，并且新的问题还在不断出现，确保中共不变质、不变色、不变味“不是一件容易的事”。

学者：中共高压反腐最得民心

田培炎表示，要把中共自我革命的优势传承好、保持好、发展好，离不开制度的作用。他指出，中共十八大以来高度重视党内法规制度建设，现行近4000部有效党内法规中，近10年新制定修订的占70％以上。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时说，中共10年来高压反腐是最得民心并取得很大成绩的一件事，但目前边反边腐的现象仍层出不穷，腐败也向隐蔽化、年轻化等深层次方向发展。

他指出，中国目前尚未要求官员干部公开财产，反腐工作还有不少空白处，相信二十大后中央会有新布局，将反腐向纵深推进。

唐任伍也认为，中共10年来以自身刮骨疗毒的方式反腐，但“自我革命的同时，还要通过外部监督，包括社会舆论各方面的监督要一起跟上，要多管齐下”，反腐工作才可能更可持续。