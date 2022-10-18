习近平：“中国式现代化”切合中国实际

中共总书记习近平参加二十大广西代表团讨论时称，实践证明十八大以来中央大政方针和工作部署“完全正确”，“中国式现代化”切合中国实际。

习近平星期一（10月17日）上午参加他所在的广西代表团讨论。中共十九大时，习近平是在贵州当选党代表，二十大则是在广西当选党代表。

据新华社报道，习近平在参加讨论时说，十八大以来的10年“有涉滩之险，有爬坡之艰，有闯关之难”，中共和国家事业实现突破性进展、取得标志性成果。

他说：“实践证明，党的十八大以来党中央的大政方针和工作部署是完全正确的，中国特色社会主义道路是符合中国实际、反映中国人民意愿、适应时代发展要求的，不仅走得对、走得通，而且走得稳、走得好。”

“中国式现代化”是习近平发言的另一重点。他说，进入新时代以来，中共对建设社会主义现代化国家在认识上不断深入、战略上不断成熟、实践上不断丰富，成功推进和拓展了中国式现代化。二十大报告阐述了中国式现代化的中国特色和本质要求。中国式现代化扎根中国大地，切合中国实际。

要走出不同西方发展道路 打消中国“和平演变”幻想

习近平星期天（10月16日）在二十大开幕式上作报告时提出，中共下一阶段的中心任务，是全面建成社会主义现代化强国，实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。他也以较长篇幅，阐明“中国式现代化”意涵。

分析认为，中国式现代化是中国发展模式的另一种表述方法，中共以此表明将走出不同于西方的发展道路，也打消部分舆论对中国将“和平演变”的幻想。

在谈到反腐败斗争时，习近平重申，十八大以来中共中央以“十年磨一剑”的定力推进全面从严治党，以“得罪千百人，不负十四亿”的使命担当推进史无前例的反腐败斗争，打出一套自我革命的“组合拳”。

他强调，全面从严治党永远在路上，中共自我革命永远在路上，要持之以恒推进自我革命，确保中共“永远不变质、不变色、不变味”，始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。

政治局委员拥护“两个确立” 预示习近平将继续掌权

突出中共总书记习近平权威的“两个确立”，在中共二十大分组讨论中得到政治局委员一致拥护，预示习近平将继续担任最高领导人领航中国。

中国央视《新闻联播》星期一（10月17日）播报中共政治局委员参与分组讨论二十大报告时的发言。除了习近平本人，其余24名政治局委员发言时均强调“两个确立”。

政治局常委、国务院总理李克强在参加甘肃代表团讨论时说，要“深刻领悟‘两个确立’的决定性意义”。政治局常委、全国人大委员长栗战书在参加四川代表团讨论时说，十八大以来取得的标志性成果，从根本上讲在于“两个确立”。政治局常委、全国政协主席汪洋则在参加西藏代表团讨论时强调，“两个确立”是全党意志和民心所向，目标越宏大、形势越复杂，越要深刻领悟“两个确立”的决定性意义。

去年11月通过的中共第三份历史决议提出“两个确立”，具体内容是“确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位”。分析人士普遍预计，“两个确立”将在二十大被写入中共党章，进一步巩固习近平在党内“定于一尊”的地位。

在各政治局委员的发言中，天津市委书记李鸿忠以最多篇幅表达对“两个确立”的拥护。央视播发的李鸿忠讲话通篇围绕“两个确立”，指“两个确立”已经成为全党、全军、全国各族人民的高度共识和共同意志，是应对百年变局、迎接新的挑战、进行伟大斗争的“决定性保证”。

另一方面，中央政策研究室副主任田培炎星期一在一场二十大记者会上形容，习近平是“这个伟大时代产生的杰出人物、众望所归的人民领袖”，“两个确立”则是中共新时代取得的重大政治成果。