省市代表采访会 各地宣传部长表现不一

严肃的中共二十大记者会现场，突然爆出阵阵笑声。原来是台上的发言人临时忘词，紧急翻看稿件救场。

中共二十大召开期间，大会新闻中心安排各省市代表团轮流接受集体采访。星期二（10月18日）晚间的采访中，除了黑龙江省代表团发言人是由副省长沈莹担任，其他六个省市均由宣传部长代表。这场近两个小时的记者会，犹如各地宣传部长的“比武大会”。

多数发言人都随身携带稿件作参考，上海市委宣传部长赵嘉鸣和浙江省委宣传部长王纲是少数全程脱稿发言、应答轻松自如的发言人。

赵嘉鸣在介绍上海城市改造和治理成效时，脱稿列举了一连串数据，如房屋改造面积、政务服务“一网通办”系统注册人数、办理案例数量等，流利程度令人印象深刻。

在回答关于长三角一体化的问题时，上海、江苏、浙江和安徽宣传部长依次发言。第三个发言的王纲不紧不慢地开口：“完全赞同前面两位大哥所说”，引发台下笑声连连。他随后解释，上海是长三角一体化的“带头大哥”，江苏经济体量比浙江大，在吨位上是“大哥”。

安徽省委宣传部长郭强也用形象比喻，形容安徽在区域一体化进程的地位转变。他说，安徽原本是长三角一体化的“旁听生”，过后变成“插班生”，现在终于成为“正式生”。

不过，相比其他发言人，郭强的紧张溢于言表。他在介绍安徽一体化进程时突然忘词，现场一度陷入沉寂。郭强赶紧翻看稿件补充回答，记者们用笑声化解了短暂的尴尬。