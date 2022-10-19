杨荣文：港因疫情资金人才外流 新加坡短期受惠长远难敌

（香港讯）新加坡前外长杨荣文说，冠病疫情暴发及《香港国安法》实施后，部分香港资金、企业及人才外流，新加坡在未来五至10年将受惠，但长远来看，香港有中国大陆做后盾，作为连结中外经济的角色非新加坡可匹敌。

杨荣文接受《明报》专访时做如上表述。他说：“香港虽然不再是过去的那个国际城市，但她将会是中国的国际城市。”

杨荣文在访谈中对比新、港两地抗疫时说，新加坡人对政府信任度较高，民众对部分防疫措施也有不满或抱怨，甚至官员间也有不同意见，但政府一旦作出决策后，新加坡人就会跟随。

反观香港，在经历2019年的政治动荡后，社会对政府的信任度低，对一些防疫措施未必合作，在他接触过的港人中，部分人虽没有将不满宣之于口，但对港府并不信任。此外，香港也面对国际与中国大陆“前后门皆不通”的困境。杨荣文认为，在前特首林郑月娥任期末段，北京似乎希望香港先“关（国际）前门”、向大陆“开后门”，结果香港连月陷入“前门关闭、后门也关”的模糊状态，相信花了一段时间才令北京改变想法。

杨荣文说，他当时有点疑惑，为何香港有这样的决定，因为向世界开放，并在受控下联通大陆，是香港赖以生存之道。

他认为，北京可能是希望港人认识到，当时没有太多感染个案的大陆，才是香港命脉所在，而香港与海外通关终于重启，这才是香港的定位。

香港区域枢纽中心的地位近期受到打击，但杨荣文认为，长远来看，在大陆未全面开放资本账户下，香港会继续维持国际金融中心地位。他也提及，在1990年代，香港官员曾经看不起新加坡，之后情况逆转，香港对新加坡的兴趣，甚于新加坡对香港的兴趣，包括在冠病疫情期间，港人经常对比新港两地，但新加坡除了与两地都有关系的人，对香港情况则不太有兴趣。

杨荣文在1990年代曾处理港人移民新加坡事宜，他在专访中说，《香港国安法》实施后，香港的移民潮不比当年严重，他相信港人最终会接受与现实共存。

他说，部分港人可能以为新加坡更自由，但新加坡每年经济生产总值的5%都投放在国防上，每个男性青年都要服兵役，而香港则有大国依靠、供水供粮，也无须担心防务。