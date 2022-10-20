李家超发表任内首份施政报告 香港推出系列措施抢企业抢人才

受访学者认为，港府的措施能否有效果，长远要看国际形势和地缘政治的影响，建议当局先吸引中国大陆优秀企业和人才，再逐步扩展至东南亚国家、日韩等地区。

香港过去三年先后经历社会运动及冠病疫情，资金和人才流失严重。特区行政长官李家超周三（10月19日）发表任内首份施政报告宣布推出一系列新措施，包括在今年内成立“引进重点企业办公室”及“人才服务窗口”，以便和其他国家地区“抢企业”和“抢人才”。

受访学者认为，港府的措施能否有效果，长远要看国际形势和地缘政治的影响，建议当局先吸引中国大陆优秀企业和人才，再逐步扩展至东南亚国家、日韩等地区。

在“抢企业”方面，“引进重点企业办公室”会由港府财政司司长陈茂波带领，将针对生命健康科技、人工智能与数据科学、金融科技、先进制造与新能源科技等策略产业，专责向中国大陆和海外重点企业提供特别配套措施和一站式服务，以引进到港。

与此同时，港府驻大陆办事处和海外经济贸易办事处也会设立“招商引才专组”，主动接触目标企业和人才，积极游说他们赴港发展。当局也会从“未来基金”拨出300亿港元（约54亿新元）成立“共同投资基金”，以引进和投资落户香港的企业。

推出全新“简约公屋”单位 轮候时间缩短至约四年半

“抢人才”方面，“人才服务窗口”会由政务司司长陈国基领导，专责制订并统筹招揽大陆和海外人才的策略和工作，以及向赴港人才提供一站式支援。

当局将推出为期两年的“高端人才通行证计划”，过去一年年薪达港币250万元或以上人士，以及毕业于全球百强大学、过去五年内累积三年或以上工作经验人士，可获发为期两年的通行证来港，不设人数限额。未符工作经验要求，但最近五年内毕业的百强大学毕业生也可获发通行证，每年上限1万人。

港府也会推出“高端人才通行证计划”、优化现有多项输入人才计划，以吸引更多世界级优才赴港，符合资格外来人才在成为香港永久性居民后，可以申请退还在港置业已缴付额外的印花税。

除了抢人才和企业，房屋问题也是今年施政报告的另一个重点。港府将推出全新“简约公屋”单位，未来五年兴建约3万个单位，并将目前约六年的轮候公屋时间在四年内缩短至约四年半。

李家超形容，未来五年是香港开创新局面、实现新飞跃的关键期，相信香港的机遇大于挑战，他对香港前景充满信心。

不过，香港政界对该份施政报告看法不一。民建联主席李慧琼称赞施政报告展现大局观念，具备国际视野，改革思维及执行意识，显示特首广泛吸纳意见，有助解决深层次矛盾。民主党则认为，新一份施政报告在减少香港人才流失上甚少着墨。

香港法学交流基金会秘书长陈晓锋博士接受《联合早报》访问时指出，“以结果为目标”是李家超团队的施政理念。报告里面多处提及“督导”和关键绩效指标（KPI），比如在北部都会区建设、法治教育和融入国家发展大局等方面都成立专门的督导委员会，设计具体工作职责和KPI，强化执行和落到实处，给人非常实在的感觉，“而选择在中共二十大召开的历史节点来发布，也反映了香港发展新阶段和国家发展新征程的有机结合。”

陈晓锋认为，在疫情和2019年社会运动的双重打击下，香港的企业、资金和人才有流失的迹象。这次施政报告推出一系列应对方案，证明港府已意识到问题，并积极通过营商政策、招商引资措施和人才政策来解决，不同于以往港府“积极不干预”的理念。

他相信，在“爱国者治港”的大背景下，港府的“抢企业”“抢人才”可以取得一定的效果，长远还是要考虑国际形势和地缘政治的影响。当局可以先从吸引大陆优秀的企业和人才开始，再逐步吸引东南亚国家、日韩等地区的企业和人才。