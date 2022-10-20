二十大期间“防控形势严峻复杂” 北京前天新增本土病例为四个月新高

中共二十大闭幕式的防疫安排比上周末的开幕式明显收紧。北京市疾病预防控制中心18日傍晚通过微信公众号发文告称，当前北京疫情存在多个传播链条，防控形势严峻复杂。文告强调，要加强风险人员和风险点位排查落位，以及校园防疫管理。

中国首都北京在中共二十大召开期间疫情升温，星期二（10月18日）新增本土感染者为四个月来的新高，官方称该市当前“防控形势严峻复杂”。

作为二十大新闻中心的北京新世纪日航饭店，在二十大闭幕式前三天提前进入闭环管理。

中国大陆10月18日共新增834例本土冠病感染者，10月的新一波疫情已波及29个省市。其中，首都北京疫情星期二明显升温，新增感染者达42例，比17日的18例多出超过一倍。

五年一度的中共全国代表大会正在北京召开，尽管北京感染人数维持在不到50例的低水平，北京市政府已提高防疫戒备。

北京市疾病预防控制中心18日傍晚通过微信公众号发文告称，当前北京疫情存在多个传播链条，防控形势严峻复杂。文告强调，要加强风险人员和风险点位排查落位，以及校园防疫管理。

中共二十大闭幕式的防疫安排也比上周末的开幕式明显收紧。出席22日二十大闭幕式的记者18日傍晚6时许接获主办方通知，要求在19日下午2时入住隔离酒店，并且必须在18日当天完成核酸检测；记者进入闭环后每天得做一次核酸检测。

相较下，记者参加二十大首场发布会和开幕式采访时，在隔离前两天接获通知，并且只须在发布会前一天下午进入闭环隔离。

原本开放给媒体参加发布会，并且作为媒体外出参观活动集合地点的北京新世纪日航饭店19日下午进入闭环管理模式。

经记者拨媒体热线查询，原定于19日和20日的媒体外出参观活动已取消。官方未在二十大新闻中心官网上发布活动取消通告。

北京市民李岳鹏（化名）告诉《联合早报》，北京公共地点的健康宝检查措施10月初已明显收紧，过去两天一般公共场所的防疫措施没有太大变化，但他和身边的朋友在二十大期间都特别关注疫情情况，并做了防疫升级的心理准备。

新疆广东目前疫情最严重

中国大陆目前疫情最严重的地区是新疆和广东，两地18日的新增感染者分别为122例和98例。曾在4月暴发大规模疫情的经济重镇上海，则出现15例新增感染者，但均在隔离管控中发现。

彭博社19日引述官方招标文件报道，上海已斥资13.8亿元人民币（2.72亿新元），计划在复兴岛建造预备方舱和密接隔离点。该设施占地35英亩，将设有3250个床位。

中国动态清零政策的走向在二十大期间受到国内外高度关注，中共总书记习近平在二十大报告中肯定了中国动态清零的成果，称统筹疫情防控和经济社会发展“取得重大积极成果”。

二十大报告并未说明动态清零政策放宽的时间表，不少分析预计，中国短期内不会放松防疫。国际货币基金组织驻华首席代表巴奈特（Steven Barnett）上周指出，中国的动态清零政策料将持续至明年下半年。