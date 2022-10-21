从七天减至两天 传中国或缩短入境集中隔离期

中国官方据传正探讨进一步缩短入境旅客的集中隔离天数，从原来的七天大降至两天，之后的三天居家健康监测则增至五天。如果敲定实施，这将会是中国大陆今年6月底之后，第二度对跨境疫情防控大幅松绑，意味着旅客入境后行动受限时间将从原来的10天降至一周。

受访学者评估，中共二十大后，促进对外经济交流将变得更迫在眉睫；入境隔离期如进一步缩短，将为吸引境外投资提供利好。受访商界人士则反馈，长达一周的入境隔离期还是非常高的时间成本，对恢复中外企业的正常经贸往来帮助并不显著。

传官方考虑松绑 “七加三”调降至“二加五”

彭博社星期四（10月20日）引述消息人士披露，中国官员正考虑将目前的“七加三”入境隔离措施，调降至“二加五”，并可能被写入预计即将发布的中国最新防控方案。不过，这项调整尚存变数，并有待高层首肯。

中国政府今年6月底宣布实施“七加三”入境隔离措施，是中国大陆自2020年8月重开边境以来，对跨境疫情防控最大幅度的松绑。在此之前，大陆多数地区要求入境者在酒店隔离14天，一度还长达21天。

据了解，在现行措施下，如不符合居家健康监测条件的入境旅客，即便完成七天集中隔离，也不会获准离开酒店，须在原地继续多被隔离三天。

受“二加五”的利好消息提振，离岸人民币星期四兑美元上涨，中国股市也收窄跌幅。与中国重新开放相关的企业，包括中国国航、中国东方航空等股价均上涨。

中国多家航空公司今年10月以来已宣布陆续恢复及增班国际航线，航点涉及亚欧美多个城市，释放中国将更大步迈向重新对外开放的信号。

但与此同时，彭博社星期三引述官方招标文件报道，上海已斥资13.8亿元人民币（2.72亿新元），计划在商业区以东的复兴岛建造预备方舱和密接隔离点。该设施占地35英亩（14.164公顷），将设有3250个床位，进一步表明中国不太可能放弃清零政策。

促进中外经济发展交流 学者：迫在眉睫

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时解读，上海建设更多隔离设施与“二加五”措施并不矛盾；此举有可能是吸取了今年4月封城的经验教训，并为加大对国际航班及游客开放早做准备，同时也确保冠病冬季蔓延之际，有能力应对更多本土及境外输入病例。

唐任伍也说，促进中外经济发展交流“现在是迫在眉睫”，目前冠病疫情的致死率不断降低，进一步松绑跨境疫情防控是“顺应潮流”的做法，“（实施）‘二加五’措施是完全应该的”，在二十大之后也将能为吸引国外投资注入利好。

中国新加坡商会重庆分会会长吴适存受访时则说，“二加五”措施仍意味着境外商人入境大陆后，将有长达一周不能见商业伙伴及客户，时间成本依然很高，“帮助不大”。

吴适存也评估，往返中国的国际航班近期增加，一定程度缓解中外商业交流的不便，但其实更多还在清除过去一段时间积压的机票需求。

另一方面，二十大召开之际，中国首都北京在近几周冠病确诊病例不断攀升，星期三新增18个本土病例，过去10天共通报197个病例，与上一个10天周期中发现49个病例相比多出四倍。

市政府已采取一系列措施，如加强公共检查，并将一些住宅区封锁，加大力度遏制病毒传播。

据官方通报，中国星期三新增807个本土病例。各地持续推进动态清零之际，核酸检疫也不断升级；继三天两检、一天一检后，郑州及广州还进一步提高要求至一天两检。