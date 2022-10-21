海军将领：美军现在就要为北京武统台湾做好准备

（台北综合讯）美国海军最高将领称，美国军方必须做好准备，因应北京最快可能在今年对台湾动武。

据法新社、《美国国防新闻周刊》报道，美国海军作战部长吉尔迪（Michael Gilday）上将星期三（10月19日）在大西洋理事会发言时表示，虽然有分析认为北京对台动武的时间点会在2027年前，但他认为这个时间点可能比预计更早。

吉尔迪说，过去20年中，中共几乎都提早兑现每一个军事承诺。“因此，当我们谈到2027年的窗口时，在我看来，那也可能是2022年或2023年的窗口，我不能排除这些可能性。”

“2027年窗口”指的是，美国时任印太司令部司令戴维森在2021年3月评估，北京可能在2027年前武统台湾。2027年是解放军建军百年，也是中共二十一大的重要里程碑。

此前，美国国务卿布林肯10月17日在斯坦福大学的论坛上也回答有关台海局势提问时说，北京已决定加快统一台湾的进程，会比之前预想的“快很多”，但他没有给出具体时间估计。

中共总书记习近平在二十大报告中没有提及解决台湾问题的时间表，重申会尽最大努力争取和平统一，但强调不承诺放弃使用武力。

美台加强防御系统合作

另一方面，美国正加强与台湾在防御系统上的合作。

据《自由时报》报道称，经台美双方议定，美国从本月初派出阵容庞大的“爱国者三”导弹原厂技术代表团长期驻台，协助维持导弹系统运作。爱国者三型导弹是台湾反导弹作战的主力武器系统。

爱国者导弹原厂过去也曾派技术代表赴台，但只是短期性质，且人数不一。新协议是由美国政府与导弹原厂协调，驻台人数增加很多，跟之前的商业合约性质有差别。