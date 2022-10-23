二十大闭幕会 李克强汪洋等四人卸任 中共政治局常委超预期将“四上四下”

李克强和汪洋的谢幕出乎外界预料，他们的年龄并未超出自2002年十六大以来形成的“七上八下”不成文换届年龄线，而与他们同年的王沪宁却留任。另两名将卸任的是72岁的全国人大委员长栗战书，以及68岁的国务院常务副总理韩正。

五年一次的中共党代会星期六（10月22日）在北京闭幕，新出炉的新一届中央委员会名单显示，中国总理李克强、全国政协主席汪洋等四名现任中共政治局常委将卸任，中共最高权力机构换届将出现超预期的“四上四下”局面。

受访学者认为，中共总书记习近平完全掌控此次“大换班”中的高层人事更替，习近平的旧部或他的忠诚者占据政治局常委会绝大多数席位后，中共决策层将难有制衡。

中共第二十次全国代表大会闭幕会星期六上午举行。2300多名代表和特邀代表投票选出由205名中央委员、171名候补中央委员组成的中央委员会，以及133人组成的中央纪律检查委员会。

据新华社公布的名单，中共政治局二号人物、国务院总理李克强，以及一度被传为下一任总理热门人选的全国政协主席汪洋，都没有进入中央委员会，意味着两人都会退出政治局常委会。而与李克强和汪洋同龄（67岁）的政治局常委王沪宁，则进入新一届中央委员会，预计也将留任政治局常委会。

李克强和汪洋的谢幕出乎外界预料，他们的年龄并未超出自2002年十六大以来形成的“七上八下”（67岁留任，68岁卸任）不成文换届年龄线，而与他们同年的王沪宁却留任。王沪宁的仕途从上海起步，曾先后为江泽民、胡锦涛、习近平三任总书记的政策路线撰稿。

另两名将卸任的政治局常委是72岁的全国人大委员长栗战书，以及68岁的国务院常务副总理韩正。

除了将开启第三个总书记任期的习近平以及王沪宁，现任政治局常委赵乐际（65岁）也进入新一届中央委员会。有消息指，王沪宁将出任全国人大常委会委员长，赵乐际将接任全国政协主席职务。

习近平在二十大闭幕会上讲话时说，新一届中央委员会“符合领导班子和干部队伍实际”。

十九届政治局委员12人留任多数为习近平亲信或旧部

台湾政治大学东亚研究所特聘教授王信贤受访时指出，从新一届中央委员名单看，十九届政治局委员中有12人留任，绝大多数是习近平的亲信或旧部。“这完全展现他的个人意志，没有权力分享……也看不到权力‘定于一尊’和完善国家治理两者之间需要的协调。”

星期六的二十大闭幕会也通过中共党章修正案决议，要求全党深刻领悟突出习近平权威的“两个确立”的决定性意义，并同意把发扬斗争精神、增强斗争本领等习近平提出的论述写入党章。

一名不愿具名的北京学者接受《联合早报》采访时评价，“两个确立”已落实到组织上，“五湖四海”的用人原则被放弃，“七上八下”的惯例被“能上能下”取代，而政治忠诚成为是评估“谁上谁下”的主要标准。

从目前的形势看来，政治局常委会腾出的四个空位将更多为习近平的旧部或忠诚者占据，其中一人确定是广东省委书记李希。

李希名列星期六选出的中央纪律检查委员会名单，他预计将成为下一任中纪委书记，并晋升政治局常委。66岁的李希曾在甘肃发掘习近平父亲、中共元老习仲勋“两当兵变”的红色资源，也做过习仲勋旧部的秘书。

新一届政治局常委会将在星期天上午的二十届一中全会后产生。目前最大的悬念是，出身共青团系的国务院副总理胡春华是否能占一席之地。

有消息指，胡春华可能再次无缘“入常”，而习近平的浙江旧部、上海市委书记李强和中宣部部长黄坤明，以及习近平“大秘书”丁薛祥将“入常”，占据其余三个名额。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副研究员夏尔（James Char）受访时说：“如果习近平在政治局常委的人马只是他的‘应声者’，将导致群体思维，可能对中国安全和外交政策产生负面影响。”