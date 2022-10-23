胡锦涛身体不适 闭幕会中途离席

北京特派员

中共前总书记胡锦涛在中共二十大闭幕会上，在工作人员的搀扶下中途离场。在胡锦涛所谓“被离场”的视频在社媒引起热议后，官媒深夜发文澄清说，他是因为“感觉不适”而离开会场。

媒体记者星期六（10月22日）上午11时20分左右刚获准进入大会会场不久，就有两名工作人员走向胡锦涛，看起来在尝试说服他离场。胡锦涛当时脱下了眼镜和工作人员沟通一分多钟，看似精神状态不佳。

胡锦涛头发和眉毛灰白，座位就在中共总书记习近平和政治局常委、中国全国人大委员长栗战书之间。工作人员与胡锦涛沟通时，习近平和栗战书也一度转向胡锦涛，似乎是在向他表达关切。

其中一名工作人员随后搀扶着胡锦涛的右手，帮他起身。胡锦涛起身后，一度用手肘轻轻推开工作人员的手，转身似想坐下。一旁的栗战书要起身搀扶胡锦涛，但被坐在他左侧的政治局常委、中央书记处书记王沪宁示意坐下。

胡锦涛在两名工作人员的陪同下离场时，把手放在习近平的椅背上和他打了一声招呼，也轻拍了政治局常委、国务院总理李克强的左肩，习近平和李克强都对他点头回应。闭幕会的最后一个小时里，胡锦涛的座位全程空着。

新华社星期六晚在推特贴文说，据新华网记者了解，胡锦涛近期一直在抽空疗养，但他坚持参加闭幕会。“他在会议期间身体感到不适，为了他的健康，他的工作人员陪他到会场边的房间休息。现在他已经好多了。”

台湾开南大学人文社会学院副院长张执中早前接受《联合早报》访问时说，胡锦涛在离场前向习近平示意，习近平也礼貌回应，这显示胡和习之间不太可能有冲突，或是刻意要借中途离场释放什么政治信号，胡锦涛因健康原因离场的可能性较大。