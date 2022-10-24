开启中共总书记第三任期 习近平组建忠诚者班底最高权力机构

中共总书记习近平星期天中午12时许，率其他六名政治局常委在人民大会堂金色大厅会见中外媒体，他们是李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥和李希。受访学者从新的中共领导班子阵容研判，中国的决策将更强调意识形态而非务实主义，以契合高度重视安全胜于经济的路线。

中共总书记习近平如预期开启历史性的第三任期，并出人意料地组建了一个以他的效忠者为主的中共最高权力机构，显示习近平在取得“定于一尊”的党内地位后，在高层人事安排上实现一统江湖。

受访学者从新的中共领导班子阵容研判，中国的决策将更强调意识形态而非务实主义，以契合高度重视安全胜于经济的路线。

中共二十大闭幕隔天，新当选的第二十届中央委员会星期天（10月23日）上午召开第一次全体会议，选举二十届中央政治局及其常务委员会。

第三次当选党魁的习近平当天中午12时许，率其他六名政治局常委在人民大会堂金色大厅会见中外媒体，他们依序是李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥和李希。

其中，65岁的赵乐际和67岁的王沪宁是第二次进入政治局常委会，首次“入常”的四个新面孔都是习近平的忠诚者。63岁的中共上海市委书记李强排序第二，预示这名习近平在浙江的旧部将接棒李克强出任中国总理，担任政府首脑。

今年67岁的北京市委书记蔡奇出任中央书记处第一书记，他曾是习近平在福建和浙江的旧部；60岁的丁薛祥担任习近平“大秘”多年，很可能出任国务院常务副总理；66岁的广东省委书记李希则与习近平家族有深厚渊源，他已确定将出任负责反腐工作的中纪委书记。

1962年出生的丁薛祥是首位“60后”常委，但观察人士普遍认为，此次亮相的常委中没有明显的接班人，显示“习近平时代”很可能超越未来五年。

政治局无“团派”人员

新出炉的政治局委员名单中，具有共青团烙印的国务院副总理胡春华不仅没有进入常委，也没有进入24人组成的中央政治局。59岁的胡春华已担任两届政治局委员，他一度被看好是“入常”热门人选。随着胡春华的出局，中共政治局40多年来第一次没有“团派”的身影。

习近平预计将在明年3月中国全国人大与政府换届时连任国家主席，此次人事更替改变了邓小平时代制定的领导人任期制，也打破延续20年的“七上八下”不成文年龄惯例。学者指出，中共在新时代的人事规则看似变得更不透明，但凸显效忠度的“两个确立”和“两个维护”评估标准则更清晰。

澳大利亚智库洛伊研究所（Lowy Institute）资深研究员马利德（Richard McGregor）说：“所有潜在和真正的竞争对手都被挤出政治局常委会，由习近平的拥护者取代。新的政治局组成是习近平在党内主导地位的有力体现。”

学者：新人事布局将消除 党内任何抵抗争论或分歧

分析人士认为，习近平亲信在决策层占据主导后，会给中共带来更大可预测性。南洋理工大学公共政策与全球事务课程助理教授骆明辉接受《联合早报》访问时说，新人事布局将消除党内任何抵抗、争论或分歧，习近平将能强有力地快速推进他想推进的任何政策。

不过，也有观察人士对这些政策方向感到担忧。新加坡国立大学李光耀公共政策学院客座高级研究员唐安竹（Drew Thompson）受访时说，新领导班子“不是推动自由化变革或对治理有自己看法的技术官僚或改革者，而是专注于实现习近平的政治目标”。

唐安竹因此预测，中共对经济的管理将着眼于中共的利益和政治安全，而不是基于自由经济理论，这将影响中国的贸易伙伴和在华外国投资者。

不过，习近平星期三在中外媒体见面会上向外部世界派发定心丸。他在逐一介绍政治局常委后致辞，重申将坚定不移全面深化改革开放、推动高质量发展，以自身发展为世界创造更多机遇，“中国开放的大门只会越来越大”。