学者与媒体人：习集权已成现实 但没离开改革开放航道

中共总书记习近平开启第三个任期，中共最高权力机构由他多名旧部和亲信组成。资深媒体人和学者认为，虽然集权已成为中共一个现实，但二十大报告并没有离开改革开放的航道，而中共如何处理好政治与经济、社会的关系；克服其中的矛盾，将是领导人面对的最大挑战。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江星期天（10月23日）在zaobao.sg的热点评论直播节目《中共二十大与新一届政治局常委》上说，中共高度集权的政治模式在未来相当长的时间会持续存在，并影响中国的发展。

中共二十大报告中提出一系列发展目标，包括在2035年基本实现社会主义现代化。李明江分析，中国若要实现这些目标，就必须持续经济发展和改革开放。

他研判，中国在意识形态上不会出现太多变化，但关键在于新领导班子是否能将政治和经济领域做区分，减少集权对经济和社会的影响，例如让投资者更有信心，以及减少清零政策对人民生活的影响。

台湾政治大学东亚所特聘教授王信贤也认为中共集权政治在未来五年内不会改变。他说，以目前的领导班子来看，决策层可能没有制衡，缺乏纠偏机制。

王信贤进一步解释说，即便习近平过去在党内掌握实权，但常委会还是有中国总理李克强、政协主席汪洋等提出不同看法。但是，照目前的领导班子来看，这样的声音可能会越来越少，甚至出现决策声音过于单一的局面。

《联合早报》北京记者于泽远则分析称，新晋政治局常委李强、丁薛祥、李希等，大多数仕途在沿海发达地区，因此他们不会放弃经济发展或改变改革开放的航道。“习近平的人事变动虽出乎意料，但是二十大报告并没有（出人意料），他还是继承了中共十一届三中全会以来的改革开放路线。”

于泽远在节目中说，集权在决策上的弊端必然存在，但关键在于中央集权与经济发展是不是必然矛盾？“这个矛盾能不能克服，就是下一届领导班子以及习近平需要回答的问题。”

中共前总书记胡锦涛星期六在二十大闭幕会上突然离场，引发舆论高度关注。对此，学者认为没有必要过于解读，这只不过是“安排中的一点疏漏”。

王信贤认为，胡锦涛和习近平在人事布局上确实有矛盾，但两人的矛盾应该没那么大，毕竟胡锦涛在十八大时全面支持习近平上台。“我们看到二十大开幕进场的时候，其实习近平在那边等着胡锦涛，也搀扶他……这个肢体动作，他们之间应该没有太大的矛盾。”

谈及台湾问题，王信贤认为，台湾问题的本质在近几年已出现变化，现在已被镶嵌在中国内部大局和国际美中战略竞争之间，成为中共要解决的最重要的议题。

至于中共对解决台湾问题有没有具体时间表，王信贤认为，中共统一台湾有隐约的时间表，但是武统会根据情况急迫感，取决于台湾或者外部势力是否踩到中共的红线。

李明江则认为，除了军事统一，中共解决台湾问题还有很多政策选项，如通过法律、经济、制裁等手段，在这些手段用尽前，北京不会采取军事手段统一。

于泽远也认同台湾问题不是中共紧迫要解决的问题。他说，当前的国际局势，尤其是中美关系变化让台湾问题变得更突显。但是，从中共最高领导人的角度而言，他是希望台湾能够维持现状，至少等到中国实现2035年的大目标后。