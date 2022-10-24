新型态技术官僚获重用 航天航太军工干部密集进入中共高层

中共二十届一中全会星期天（10月23日）落幕，学者分析，这次获晋升的人员不少出身航天、航太领域，显见新型态技术官僚获得重用，这能有效激发民族情绪，也与中美大国竞争有关。

美国布鲁金斯学会约翰桑顿中国研究中心主任李成23日在台北出席长风基金会座谈时分析，从中共第二十届中央委员会第一次全体会议获晋升的人员背景来看，中共高层启用了不少新型态技术官僚。

例如，新任政治局委员马兴瑞、张国清、袁家军等人都具有航天、航太或军工背景。

李成将这些背景的官员形容为“宇宙帮”，并认为他们一方面没有太多地方势力牵扯，又可以藉由航太科技国际竞争激发民族情绪，进入中共权力结构符合当前政治需求。

他研判，中国在下来五年并不那么重视经济，而是侧重安全、政治稳定，特别是北京已认定美国要颠覆中国，未来中美关系会全方位的螺旋式恶化。

在军事和安全领域方面，李成认为，未来在台海、南中国海、东海的军事冲突的危险持续上升，特别是曾任东部战区司令员的何卫东出任中央军委副主席，明显是对台威摄。

同样出席座谈的台湾中央研究院院士吴玉山则提到，中共过去政治继承的惯例，通常以拔擢年轻领导人进入政治局常委会，来指定最高领导接班人选，并赋予确定职责。

他认为，本次换届，除了中共总书记习近平外，绝大多数高层换血仍遵循年龄限制惯例，不过看不出有“储君”入列。例如最年轻的政治局常委丁薛祥现年60岁，即便在五年后的中共第二十一次全国代表大会（二十一大）接任大位，恐怕也无法任职超过一届。

因此，吴玉山研判，习近平本届并没有指定任何接班人，也可推论他将在二十一大继续延任。

但他也提出，从中共的思维逻辑与历史进程看，当领导人大权在握时，不会增大战争风险，风险反而在领导人权力受挑战时会最高。

吴玉山认为，习近平若打算在二十一大时争取第四任期，所面临的国内压力会更大，届时对外势必更加强硬，台海局势在2027年也绝对比2023年危险。

他并形容，台湾现在“已临深渊、已履薄冰”，而随着中美经济战与科技战不断深化，北京将渐渐适应与西方脱钩，欧美在台海开战时的经济制裁能力将大为降低，反而增加战争风险。

值得注意的是，在新任中共中央委员名单当中，并未见到现任国务院台湾事务办公室主任刘结一，以及其他三位副主任。这预示着对台系统将有一波换血。

吴玉山研判，对北京而言，台湾问题已高度国际化，并非单纯两岸问题，因此必须让有国际眼光的人员处理两岸问题。

他说，现任中国大陆外长王毅曾任国台办主任，这次进入政治局，可望接任中央外事工作委员会办公室主任，相信他的影响力与人脉，也会在对台系统中发挥作用。