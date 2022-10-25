习近平：贯彻二十大精神 实现建军百年奋斗目标

中共总书记习近平10月24日出席解放军领导干部会议时强调，刚刚闭幕的中共二十大开得很成功，当前和今后一个时期，学习宣传贯彻中共二十大精神是全党全国全军的首要政治任务；全军要把聚焦点和着力点放在实现建军一百年奋斗目标上，这是未来五年解放军建设的中心任务，必须全力以赴，务期必成。

10月23日召开的中共二十届一中全会决定了新一届中央军委人选。

习近平续任军委主席；上届中共政治局委员、中央军委副主席张又侠出任中央军委排名第一的副主席；东部战区原司令员何卫东升任中共政治局委员、中央军委副主席；中央军委装备发展部部长李尚福、陆军原司令员刘振立升任中央军委委员；上届中央军委委员、军委政治工作部主任苗华，中央军委委员、军委纪委书记张升民留任。

据新华社报道，习近平称，中共十九大以来的五年，是解放军发展进程中极不寻常、极不平凡的五年。中央军委坚决贯彻党中央决策部署，贯彻新时代党的强军思想，贯彻新时代军事战略方针，带领全军深入推进政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，边斗争、边备战、边建设，国防和军队建设取得一系列新的重大成就、发生一系列重大变革。

习近平总结了上一届中央军委的主要工作。他称，五年来中央军委坚持中共对军队的绝对领导，持续深化政治整训，创新军事战略指导，坚定灵活开展军事斗争，深入推进练兵备战，深化国防和军队改革，持之以恒正风肃纪反腐，推动构建一体化国家战略体系和能力，巩固并拓展了中共十八大以后强军事业快速发展的良好局面，解放军现代化水平和实战能力又向前迈进了一大步。

习近平说，中共二十届一中全会决定了新一届中央军委组成人员，这是中共中央从党、国家、军队事业全局出发作出的重大政治安排。全军高级干部要讲政治、能打仗、善创新、重实干、严自律，履行好担负的职责。

分析：解放军将重点推进 机械化智能化融合发展

2027年是中共建军百年。2020年，官方在“十四五”规划中提出实现建军百年奋斗目标，官方虽然没有详细阐述这一目标的具体指标，但强调实现建军百年目标，必须加快机械化信息化智能化融合发展，抢占世界军事变革先机主动；加快军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化。

有关人士分析，解放军高度关注近年来世界各地的军事冲突，尤其是今年2月爆发的俄乌战争。战争充分暴露了传统军队作战模式的短板，信息化、无人化、智能化装备大放异彩，基于智能化作战体系生成的新质作战能力将成为核心军事能力。未来五年，解放军将重点推进机械化信息化智能化融合发展，加快军事理论、军队组织形态、军事人员和武器装备的现代化，增强应对各种复杂变局的能力。