【东谈西论】解析中共二十大与“忠诚者”政治局常委会



中共二十大已经闭幕，新一届中共最高权力机关——中共中央政治局以及政治局常委会已经诞生。本届政治局常委以习近平的效忠者为主，中国是否在走回个人集权的老路？79岁的前总书记胡锦涛为什么会在闭幕会中途被请离场？中共二十大将如何影响台海局势？这一期的《东谈西论》，听《联合早报》副总编辑韩咏红与驻北京记者于泽远，连同新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江，以及台湾政治大学东亚所特聘教授王信贤一起解析。

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02:19 政治局常委班子的构成出乎意料？

04:55 最让人震惊之处

06:14 李强：中国下一任总理

09:42 共青团系委员纷纷出局，“团派” 失势？

13:10 中国走回个人集权的老路？

27:02 国际社会将如何解读二十大报告与新领导班子？

30:26 中国面临的风险和挑战

32:47 胡锦涛被请出场，纯属“身体不适”？或有政治信号？

36:12 二十大将如何影响台海局势走向？

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