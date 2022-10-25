中共二十大

【东谈西论】解析中共二十大与“忠诚者”政治局常委会

编导 /
韩咏红 黄子琛

发布 / 2022年10月25日 7:00 PM

中国共产党新一届政治局常委：习近平（中），李强（左上）、赵乐际（右上）、王沪宁（左中）、蔡奇（右中）、丁薛祥（左下）、李希（右下）。（路透社）
中国共产党新一届政治局常委：习近平（中），李强（左上）、赵乐际（右上）、王沪宁（左中）、蔡奇（右中）、丁薛祥（左下）、李希（右下）。（路透社）

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中共二十大已经闭幕，新一届中共最高权力机关——中共中央政治局以及政治局常委会已经诞生。本届政治局常委以习近平的效忠者为主，中国是否在走回个人集权的老路？79岁的前总书记胡锦涛为什么会在闭幕会中途被请离场？中共二十大将如何影响台海局势？这一期的《东谈西论》，听《联合早报》副总编辑韩咏红与驻北京记者于泽远，连同新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江，以及台湾政治大学东亚所特聘教授王信贤一起解析。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

  • 02:19 政治局常委班子的构成出乎意料？
  • 04:55 最让人震惊之处
  • 06:14 李强：中国下一任总理
  • 09:42 共青团系委员纷纷出局，“团派” 失势？
  • 13:10 中国走回个人集权的老路？
  • 27:02 国际社会将如何解读二十大报告与新领导班子？
  • 30:26 中国面临的风险和挑战
  • 32:47 胡锦涛被请出场，纯属“身体不适”？或有政治信号？
  • 36:12 二十大将如何影响台海局势走向？

延伸阅读：

纵观天下，监测中国心跳，由《联合早报》副总编辑韩咏红主持的国际时事播客《东谈西论》，每周探讨国际热点话题，分析国际时政动态。每逢星期二新加坡时间晚上7时更新。

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