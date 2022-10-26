中国发布15措施吸引外资支持商务往来 消息：短期内料加速入境者签证程序

中国官方在中共二十大后发布15项吸引与支持外资措施，强调要进一步明确标准和流程，为外籍人员赴华提供便利，并敦促吸引外资大省要充分发挥优势，加大引资力度。

消息人士告诉《联合早报》，中国短期内料将加速入境人员签证程序。

中国国家发改委等部门星期二（10月25日）发布《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》（下称《措施》），表明要进一步扩大外资流入，稳定外商投资规模，提高利用外资质量，更好发挥利用外资在促进中国制造业高质量发展、更深融入全球产业链供应链的积极作用。

澎湃新闻报道这则消息时，开头便指明，要在做好疫情防控前提下，便利跨国公司、外商投资企业高管、技术人员及其家属出入境。《措施》要求各地方要用好用足中外人员往来“快捷通道”，结合当地实际，进一步明确标准和流程，为外籍人员赴华提供便利。

上海市政府10月21日已宣布从11月1日起，允许入境从事货物贸易、提供服务或进行投资的自然人的随行配偶及家属等相关人员在符合条件的情况下，获得一定居留期限，享受签证便利。

学者：要打消外界 对华“走回封闭老路”疑虑

中国入境管控严格，过去两年引起欧美商会对跨境商业往来受阻的批评，也引发外资出走的担忧。

8月24日的国务院常务会议在部署稳经济一揽子政策的接续措施时，已经表明要“为商务人员出入境提供便利”。中国多家航空公司10月以来已宣布陆续恢复及增加国际航班，彭博社上星期四（10月20日）也引述消息称，中国官员正考虑将目前的“七加三”入境隔离措施，调降至“二加五”。

但在中共二十大后，有关中国下来发展中政治的重要性将高于经济、清零政策可能持续的议论再次升温，中国股市和人民币汇率也出现震荡。

中国首席经济学家论坛理事王军接受《联合早报》采访时说，作为国家发改委在二十大后发布的首个重要文件，《措施》呼应了二十大报告中“坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放”的表述，旨在打消外界对于中国可能走回封闭老路的疑虑。

上海太德维服商务咨询公司合伙人江凯明说，中国政府此次尝试进一步对外开放并促进跨境人员往来，外企整体而言欢迎这样的积极信号。

有消息人士向《联合早报》透露，一些地方政府近期开始向外企人员征求意见，了解多长的隔离天数是可接受的。但目前看来各地政府短期内的重点，在于加速入境人员的签证程序，中国会否显著缩短隔离天数还有待观察。

聚焦高科技领域 鼓励外资在华设研发中心

在美国对华科技掣肘持续升温的背景下，《措施》聚焦先进制造业和高新技术领域，提出要重点鼓励外商投资高端装备、基础元器件、关键零部件等领域；鼓励外资在华设立研发中心，深化科技开放合作。

《措施》也敦促各有关部门、各地方要“高度重视，加强配合”，营造更加优化的政策环境，稳定外商投资预期、提振外商投资信心；并指明吸引外资大省要充分发挥优势，加大引资力度，增强对全国稳外资的带动作用。

（记者是《联合早报》北京特派员）