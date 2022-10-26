美国中国问题专家甘思德：疫情防控下北京更像平壤

（华盛顿彭博电）美国的中国问题专家甘思德（Scott Kennedy）形容，冠病疫情防控下的中国首都北京，“感觉更像平壤”。

美国战略和国际研究中心（CSIS）专门研究中国商业和经济问题的资深顾问甘思德，最近再度到北京和上海访问长达一个月。他在回返华盛顿后接受彭博社采访时指出，中国在过去三年极端的边境管控，使得外国人几乎不可能入境。

他说，随着中共领导人习近平收紧对国家的控制，中国社会被严格的冠病疫情封控所主导，经济处于困境，而习近平的想法让人捉摸不定。

甘思德说，要想入境中国不仅需要签证担保人，还需要耗费大量时间和金钱，隔离不便宜，机票也贵得离谱。这次因疫情航班取消，他被迫在台湾转机，从美国到中国一共用了17天。

他提到与2019年12月相比，对社会的管控程度严格许多，人们再也不能匿名生活了，都必须经过核酸检测，手机才能获得绿码，而且处处都需要用手机进行扫描才能移动，这些占据了人们的生活。中国人对此可能已经习惯了，但外国人认为冠病疫情已结束，因此感到很惊讶。

称现在的中国 完全没外国人

甘思德还说，中国现在完全没有外国人，跨国公司的人很少，没有外国游客，学生也比过去少得多。他半开玩笑地说，他2019年离开了正朝着伦敦方向发展的北京，

“但我今年9月回到北京后，感觉它更像是平壤。”

对于中国的经济，他说：“经济状况相当糟糕，我对今年和明年的预期相对悲观。”

甘思德指出，以美国为首的各国政府都鼓励企业多元化、限制技术共享，并试图减少中国在全球创新领域的参与度，这将抑制中国的增长和机遇。中国清零政策则会导致消费者不消费，企业不投资。