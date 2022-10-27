中国来临星期天起 显著增加国际航班数量

在中国官方表明将为外籍人员赴华提供便利后，中国民航局宣布10月30日起中国国际航班计划同比增长105.9%。受访学者预计，这将推动往返中国的机票价格显著回落。

据《环球时报》报道，中国民航局星期三（10月26日）在例行发布会上公布今年10月30日至明年3月25的的冬春航季航班计划。中国民航局运输司副司长徐青称，民航局已为航班换季工作“准备就绪”。

徐青指出，在往返中国的国际航线航班方面，国内外航空公司每周将安排840趟客运航班，相等于420趟往返航班，同比2021年至2022年冬春航季增长105.9%；每周安排货运航班也同比增长6.7%，达6148班。

在国内航班方面，不含港澳台地区，54家中国国内航空公司每周将安排9万5173趟客货运航班，同比增长2.31％；其中，客运航班每周达9万2970班，同比增长2.41％。

港澳台地区航线航班则将下降2.31%，32家航空公司每周将安排2412趟客货运航班。

中国多家航空公司10月以来已宣布陆续恢复及增加国际航班。彭博社上星期四（20日）引述消息称，中国官员正考虑将目前的“七加三”入境隔离措施，即前七天集中隔离，后三天居家健康监测，调降至“二加五”。

今年7月，中国三大航空巨头——中国南方航空、中国国际航空和中国东方航空，已宣布与空中客车签订疫情以来首个大规模客机订单。当时已有舆论认为，中国正在为重启国内和区域航空服务做准备。

航班数量仍远低于疫情前

中国官方在中共二十大后进一步释放放宽入境限制的信号，中国国家发改委等部门星期二发布的15项吸引与支持外资措施中，强调要“进一步明确标准和流程，为外籍人员赴华提供便利”，民航局隔天便宣布即将增加国际航班的消息。

彭博社引述徐青报道，中国第三季度的国际航线旅客运输量明显回升，三季度共完成53万7000人次，较二季度增长73%。

不过，航班信息提供商VariFlight的数据显示，中国10月1日至16日之间的国际航班只达到疫情前约5%的水平。

在2019年，中国每周平均国际航班数量达到1万8750趟。中国民航局去年8月发布的数据显示，当时中国国际客运航班数量一度跌至每周230趟，大约为2019年的2.15%。

在航班供不应求的情况下，往返中国的国际航班机票价格过去两年来直线飙升，今年年中新加坡飞中国的单程机票价格一度高达近1万4500新元，目前已回落至2000多新元，但仍高于疫情前的水平。

线上旅游平台“同程旅行”的数据显示，截至10月24日，10月不包括港澳台的国际航线，平均出票价格环比下降三成。

研究航空课题的新加坡管理大学战略管理学助理教授范平正接受《联合早报》访问时说，中国国际航班增加料能显著降低往返中国的机票价格。

范平正说，中国开放入境的过程缓慢谨慎，国际航班数量何时能回到疫情前的水平，还得看下来一年的发展，也得与隔离措施的放宽相配合。