只须吸气屏气 上海启动吸入式冠病疫苗追加接种

（上海综合讯）上海市启动吸入式冠病疫苗加强接种，民众不须打针，只须“吸气、屏气”，就算完成疫苗接种。

据第一财经、澎湃新闻报道，中国国务院联防联控机制工作部署消息，上海市星期三（10月26日）启动加强免疫免费接种程序，针对18岁及以上人群启动吸入式冠病疫苗（5型腺病毒载体）加强免疫。

吸入式冠病疫苗主要包括雾化和吸入两部分；疫苗液通过设备被雾化成细小的颗粒注入雾化杯，随后受种者通过吸气完成“接种”。

上海市长宁区天山中医医院感染科护士长何金辉介绍说：“受种者拿到杯子之前要先吐气，把一口气呼出去，然后再打开杯子的吸气孔，用力地吸10至15秒，然后把杯子里面的雾全部吸掉以后屏住气，最好是五秒以上，最后戴好口罩。”

他说，市民在“接种”完成后须在现场留观30分钟，之后就可离开。一旦吸入后雾化杯内存有明显的雾状气体或者吸入过程中（包括五秒憋气期间）发生咳嗽、提前吐气等情况，就得重新吸入一剂次疫苗，且仅允许重复吸入一次。

星期四一早就到天山中医医院进行吸入式疫苗接种的丁姓高校生说：“吸的时候没什么味道，接种过程很简单，就等于吸了一口气，就结束了，也不会痛。”

据“上海发布”微信号消息，目前吸入式疫苗只用作追加剂，暂不用于基础接种。所有接种过中国科兴、国药疫苗者可选择使用吸入式冠病疫苗开展一剂次追加免疫接种。已经完成追加剂的对象，现阶段暂不进行进一步加强免疫。

中国国家药监局上个月批准了由康希诺生物生产首个吸入式冠病疫苗的紧急使用授权，疫苗每次用药剂量为0.1mL。有研究显示，与注射疫苗相比，吸入式疫苗可以节省疫苗剂量。

数据显示，使用0.1mL或0.2mL吸入式疫苗作为追加剂的受试者，所产生的抗体反应明显高于肌注0.5mL灭活疫苗，其用量可低至灭活疫苗的20％。另外，受试者在接种吸入式疫苗6个月后，也依旧保持高水平中和抗体。

康希诺今年7月发布的最新疫苗临床试验数据显示，吸入式冠病疫苗作为异源免疫追加剂，能够有效应对冠病奥密克戎BA.1变异株，并且可比同源免疫引发更高的抗体反应。

不过，吸入式疫苗对于目前全球流行的奥密克戎BA.4和BA.5变异株究竟有多大的中和作用，目前还没有这方面的针对性研究。