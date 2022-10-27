官媒发布中共新版党章 “两个确立”和“人民领袖”未被写入

中国官媒发布中共二十大修改后的党章，备受关注的“两个确立”和“人民领袖”并未被写入，但“两个维护”被列为中共党员应尽的义务。

中共二十大在10月22日的闭幕会上通过党章修正案。新华社星期三（10月26日）发布修改后的党章，并发长文介绍新版党章诞生过程。此次中共党章共修改了50处，其中总纲部分37处，条文部分13处。

分析：中共对个人宣传或降调 暂缓提“领袖”称呼

外界早前预计，修改后的党章可能纳入进一步突出中共总书记习近平个人权威的“两个确立”（确立习近平党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位），也可能把二十大开幕前后中国主流媒体和一些高干对习近平“人民领袖”的称呼写入党章。

新华社发布的新版党章中，没有“两个确立”和“人民领袖”的表述。

有分析认为，在二十大组建了习近平忠诚者为主的最高层班子后，中共对个人宣传可能会有所降调，暂缓提“领袖”的称呼。党章也保留了“党禁止任何形式的个人崇拜”的表述。

不过，在党员必须履行的义务第二条中，新增了“增强‘四个意识’、坚定‘四个自信’、做到‘两个维护’”。

“两个维护”是目前中共党内最重要的政治纪律，即坚决维护习近平党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

在台海局势紧张之际，二十大召开前也有分析预计，党章可能纳入“解决台湾问题、实现祖国完全统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务”的字句，以展示中共实现国家完全统一的决心。

新版党章中没有上述内容，但在台湾问题的表述上，新增了“坚决反对和遏制‘台独’”。

新版党章也把“坚持新时代党的组织路线”作为中共建设的基本要求之一写入党章，要求“全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以组织体系建设为重点，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才”。

新版党章还纳入了二十大报告提出的“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”、“把人民军队建设成为世界一流军队”，以及“国内国际双循环”、“统筹发展和安全”等近年来中共频繁提及的论述。

此外，“斗争”在修改后的党章中出现了13次，比2017年版党章的多四次，“发扬斗争精神，增强斗争本领”被列为改革开放后取得一切成绩和进步的根本原因之一；描述中共初心使命的段落中，也纳入了“坚持敢于斗争”。