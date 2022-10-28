称中国把亚细安放在优先位置 王毅促亚细安 坚持独立自主

这是中共十八大以来，中共高层首次在党代会后三天内会见外国使节。王毅在会见亚细安驻华使节时，介绍了中共二十大的“重大成果和深远影响”，并阐述中国式现代化的五大特征和本质要求。

中共政治局委员、中国国务委员兼外长王毅在中共二十大后首次会见亚细安国家驻华使节，强调中国把亚细安放在优先位置，并敦促亚细安坚持独立自主和亚细安中心地位。

这是中共十八大以来，中共高层首次在党代会后三天内会见外国使节。

根据中国外交部新闻稿，王毅星期三（10月26日）在会见亚细安驻华使节时，介绍了中共二十大的“重大成果和深远影响”，并阐述中国式现代化的五大特征和本质要求。

王毅在会上表明，发展仍是中共执政兴国第一要务，中国对外政策保持着连续性和稳定性；并且将以自身的确定性应对外部环境的不确定性，以内外政策的稳定性对冲国际局势的不稳定性，以高质量发展和高水平开放为全球复苏提供可持续动力，“以负责任态度为世界和平发展作出不懈努力”。

中美在东南亚的外交博弈过去一年多来加速升温，中国对以美国为首的美日印澳“四方安全对话”（QUAD）以及澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）在印太地区的影响力有所提防。

王毅强调，中国将继续视周边外交为对外关系首要，把亚细安放在优先位置，愿同亚细安国家“实现共同发展繁荣，共同迈向现代化”。

柬埔寨、印度尼西亚和泰国将在11月相继举行东亚峰会、二十国集团（G20）峰会，以及亚太经济合作组织（APEC）峰会。此前有消息称，中国国家主席习近平将出席11月15日至16日于峇厘岛举行的G20峰会，以及11月18日至19日在曼谷举行的APEC峰会。

王毅举上述三个国际峰会为例说，全球治理迎来“亚洲时刻”，他呼吁亚细安坚持独立自主，坚持“东盟方式”（中国称亚细安为东盟），坚持亚细安中心地位，聚焦亚太、聚焦经济、聚焦合作，并且以共同体意识应对全球性挑战，为地区和全球治理作出亚洲贡献，“彰显亚洲力量”。

中共二十大报告提出要应对“严峻复杂的国际形势和接踵而至的巨大风险挑战”，显示中共对外部形势的高度警惕。

学者：会议凸显 中共新一届领导层重视外交

南京大学国际关系学院院长朱锋接受《联合早报》采访时分析，此次会议凸显中共新一届领导层对外交的重视，在目前的中美关系局势下，中国和亚细安的全面战略伙伴关系变得更加重要。

外界普遍认为，69岁的王毅打破中共高层“七上八下”（67岁留任，68岁退休）的换届惯例，进入新一届政治局，显示他将接替杨洁篪，担任中央外事工作委员会办公室主任。

南洋理工大学公共政策与全球事务课程助理教授骆明辉指出，此次会议主要是象征性的，显示王毅在进入政治局后马上就展开外交工作，向外界阐明中国的外交重点，也显示王毅将在中国外交工作上扮演更重要角色。

（记者是《联合早报》北京特派员）