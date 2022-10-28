传丁薛祥接手主理呼声最高 学者：港澳事务人事虽大变动 但治港政策方针已定

中共二十大闭幕后，谁将主管港澳事务备受香港社会关注。据悉，新任政治局常委丁薛祥接手主理港澳事务的呼声最高。

受访学者相信，中国政府涉及港澳事务的部门在二十大之后虽将出现重大人事变动，但北京已制定长远的治港政策方针，有关人事变动不会有任何影响。

中共二十大上星期六（10月22日）闭幕后，中共新一届领导层随之产生。国务院港澳办及香港中联办近日分别召开会议，传达学习贯彻中共二十大精神，强调要坚定拥护、深刻认识“两个确立”（确立习近平党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位），全面准确、坚定不移地贯彻“一国两制”方针，指引“一国两制”事业发展等。

值得注意的是，官方此前对外发布的二十届中央委员会名单，中共中央港澳工作领导小组组长韩正、港澳办主任夏宝龙和香港中联办主任骆惠宁皆不在名单上，意味着涉港事务最重要的三个职位都要换人。

据香港《信报》综合的多名资深建制中人分析，刚获选进入中共政治局常委会的中共中央办公厅主任丁薛祥，接手主理港澳事务的呼声最高。这名辅助中共总书记习近平多年的“大内总管”，经常陪伴最高领导人到中国大陆各地考察及出国访问。今年“七一”的香港回归庆典，丁薛祥也随同习近平赴港出席活动，被外国媒体形容为“忠诚的幕僚长”。其他有望接替韩正工作的常委还有赵乐际。有香港政协委员忆述，早年在北京举行的全国两会期间，中央刻意安排赵乐际与港区政协交流，若由他掌管港澳事务也不足为奇。至于其他常委如李强、王沪宁、蔡奇和李希等，应各有其他职责。

至于首度跻身政治局的中国社会科学院原院长石泰峰，星期四（10月27日）确认担任中共中央统战部部长，预料也将参与港澳事务。

学者：港澳办中联办一把手 料由地方高官空降

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时说，二十大之后，香港事务相信仍会由一名政治局常委负责，当中以习近平亲信丁薛祥的可能性较大。至于港澳办和中联办的一把手，估计不会在内部提拔，有可能是找地方高官空降。他说：“许多港澳系统出身的官员过去在香港问题上表现一般，尤其是缺乏危机处理意识。所以北京宁愿找一些和香港关系不太密切的地方官员出任，他们在香港没有利益关系，可以更加大刀阔斧地改革。”

陈伟强强调，虽然涉港澳系统很可能出现重大的高官人事变动，但北京实施《香港国安法》后，已经制定了长远的治港方针，不会因为港澳系统官员人事的变动而再有调整。他说：“从二十大的报告来看，国家安全仍会是治理香港的重中之重。北京希望香港在中西方博弈加剧的时候守住国家安全。当然，当局也会加强扶持香港的经济、创新科技及大湾区融合等方面的发展。”