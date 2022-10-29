陈吉宁接任上海市委书记 黄坤明调任广东省委书记

中共二十大后的地方大员人事变动由上海和广东揭幕。在新一届政治局常委会排行第二、预计接任中国总理的李强卸任上海市委书记，由新晋政治局委员、原北京市长陈吉宁接棒。中央宣传部原部长黄坤明则空降广东省，接替升任中央纪委书记的李希担任省委书记。

中共中央组织部部长陈希星期五（10月28日）在上海召开的全市领导干部会议上宣布，经中共中央决定，李强不再兼任上海市委书记、常委、委员职务，陈吉宁兼任上海市委委员、常委、书记。

陈希稍后也出席广东省领导干部会议，并宣布中共中央任命黄坤明为广东省委书记。

65岁的黄坤明长期在福建省地方工作。习近平担任福建省长期间，在工作上与黄有所交集。习近平担任浙江省委书记时， 黄坤明则是他属下的浙江省嘉兴市委书记。

留英专家型官员 陈吉宁是清华最年轻校长

58岁的陈吉宁是吉林梨树人，他是近年来受到重用的高学历“专家型官员”之一，也是一名“海归”学者与官员。

根据公开简历，陈吉宁在1988年获得清华大学环境工程系硕士学位后赴英国深造，先后就读于布鲁耐尔大学生物化学系和英国帝国理工学院土木系，获帝国理工学院土木系理学博士学位，并继续在该学院任博士后和助理研究员。

1988年，陈吉宁回到清华大学执教，任职环境科学与工程系副主任，2006年出任副校长，2012年升为校长。时年48岁的陈吉宁是清华校史上最年轻校长之一，也是少有的“非院士”（中科院或工程院院士）校长，还因此引发舆论热议“名校校长是否非院士不可”。

据清华学生说，陈吉宁生活简朴、没有架子，在校园里经常能看见他骑脚踏车上下班。2013年清华本科生奖学金答辩时，陈吉宁在开场一个半小时后从侧门进场，站在最后一排听了两个多小时答辩，直到答辩结束时学生们才发现他。

2015年，51岁的陈吉宁转任中国环保部长，成为当时中国最年轻的部长。他关注北京及华北地区雾霾污染问题，推出被称为“史上最严”的新环保法。两年后，陈吉宁担任北京代市长，并在2018年初出任市长，持续推进缓解空气污染、交通拥堵等“大城市病”治理工作。

随着北京市委书记蔡奇在二十大后进入新一届政治局常委会，外界原本预计陈吉宁将接替蔡奇职位，主政北京。分析认为，当前中共高层人事任命突破惯例，能起到避免官员长期留任一方形成地方派系的作用。

上海市委书记向来是“入常”热门人选，作为新一届政治局中最年轻的委员之一，陈吉宁此次出任上海“一把手”，预示着仕途还有进一步上升空间。

李强和陈吉宁星期五均在上海出席领导干部会议，并握手留影。李强发言时指出，陈吉宁先后担任中管高校、国家部委、直辖市主要领导，领导经验丰富，有国际化视野和前瞻性思维，改革创新意识和推动发展的能力强。相信他能团结带领全市干部群众“不断开创上海改革开放和现代化建设新局面”。

陈吉宁说，中央决定他接替李强到上海工作，是对他的极大信任；惟有以“我将无我”的担当和“时时放心不下”的责任感，恪尽职守，埋头苦干。

殷勇料接任北京市长

陈吉宁同天辞去北京市长职务，北京市委副书记殷勇则被任命为副市长、代理市长，预计将接任市长。

公开资料显示，53岁的殷勇是湖北武汉人，拥有清华大学自动控制和企业管理双学士、系统工程博士，哈佛大学公共管理硕士学位。他曾在国家外汇管理局工作近20年，还出任过中国投资公司（新加坡）总经理。2015年起，殷勇相继担任中国央行行长助理、副行长。

殷勇2018年出任北京市副市长，今年6月出任市委副书记。作为新一届中央委员会中有深厚金融背景的委员，殷勇原本被外界看好接棒易纲出任央行行长。