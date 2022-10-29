台陆委会主委邱太三： 两岸应以人民福祉为先做新接洽与安排

台湾政府的大陆委员会主任委员邱太三指出，大陆的“清零”政策，以及封城、限制移动等措施，对人员往来造成很大困扰；再者大陆对台湾也有政策限制，例如禁止陆客自由行、陆生来台。

两岸开放交流将届满35年，台湾政府的大陆委员会主任委员邱太三，星期五（10月28日）提出，中国大陆政府，仍禁止陆客自由行、陆生来台，希望双方能以人民福祉为先，做新的接洽和安排。

中共第二十次全国代表大会（二十大）结束后，台湾陆委会28日在台北举办“中共权力变迁及治理趋势”国际研讨会，邱太三在开幕式上提出两项对北京的呼吁，首先就是“干戈载戢、维护和平稳定”。

他说，和平的关键在于改变以武力处理问题思维，北京应该打消加深双方鸿沟、升高区域紧张的军事威吓。

他也呼吁，两岸透过不设前提的建设性对话，处理分歧，承担起维护台海和平共同责任。

其次，邱太三提出，两岸应有序健康交流，增进双方理解。

两岸开放交流将届满35年，双方应在此基础上，抱持“以民为本”理念，正常交往、增进理解，务实处理人民往来权益问题、保障人民福祉。

他并表示，台湾已经逐步放宽交流限制，期盼大陆能顺应国际趋势、逐步调整管制，让两岸恢复健康有序交流，创造良性互动空间。

致词结束后，邱太三在受访时进一步指出，大陆的“清零”政策，以及封城、限制移动等措施，对人员往来造成很大困扰；再者，大陆对台湾也有政策限制，例如禁止陆客自由行、陆生来台。因此，他希望双方能有效地以人民福祉为优先进行接洽跟安排。

大陆官方在2019年8月起停发陆客赴台自由行签证，2020年4月又宣布暂停陆生赴台升学。

另一方面，被问到北京是否会在2023年“以战逼谈”，邱太三说，外界普遍研判大陆持续提升军事能力，但目前暂未看到时间表。

不过，他也提到，“和平统一、一国两制”已写入二十大报告，相信这应该会是大陆“民族伟大复兴”的项目之一。

北京军事恫吓与经济制裁美与台目标要遏阻战争

美国对外关系委员会会长哈斯（Richard Haass）通过视频在会中发表专题演讲时则指出，可以预期北京对台将会有更多军事恫吓与经济制裁，而美国与台湾必须将目标设在遏阻战争。

哈斯并重申“战略清晰”主张，强调美国必须增加军事预算、有效部署，反映台湾在印太战略中的明确位置。

他也建议台湾要提升国防预算，发展不对称战力，同时降低对大陆的经济依赖，但也要避免无谓的挑衅，“台湾独立不是一张牌”。

关于“战略清晰”的具体意义，他在问答环节进一步说明，美国表达对于北京单方面使用武力改变现况的不可容忍，以及降低对中国经济依赖等，都是“战略清晰”。

不过，哈斯强调，“战略清晰”不牵涉美国“一个中国政策”的转变，也不是毫无条件支持台湾，让台湾采取不计代价或更大胆、挑衅的做法。

对于北京是否有攻台时间表，哈斯说他并不清楚，但看起来大陆的耐性确实越来越不足，未来五年，美台要面对如何提升军事准备，以及如何调整对中国大陆经济与贸易的依赖。

他认为，美国的外交政策，目标并非促使中国内部转型，而是促进中国，能采取更有建设性的对外行为，而非采取破坏稳定作为。