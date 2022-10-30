国安部长陈文清出任政法委书记 学者：新届中共高层更重视维稳

中共二十大后持续进行高层人事调整。新任政治局委员、中国国家安全部部长陈文清星期五（10月28日）确定接替郭声琨，出任中共中央政法委员会书记，成为新一任“刀把子”掌控人。

受访学者解读，此次执掌政法系统显示中共领导人对陈文清的高度信任。学者并指出，两名政法大员上周履新中央书记处书记，显示“刀把子”在党内的地位获进一步提升，也释放新一届中共高层更重视维稳及国家安全的信号。

中央政法委官网“长安网”星期五晚上传陈文清简历，显示他接替上周末卸任政治局委员的郭声琨（68岁），出任政法委书记，同时不再担任国安部部长。

62岁的陈文清上周末已跻身中共政治局，成为首名从国安部部长位置上进入中共最高决策机构的中央大员。

陈文清也履新中央书记处书记。在本次高层换届中，公安部部长兼政法委副书记王小洪也进入中央书记处。中央书记处入选两名安全相关的书记，被部分舆论解读为呼应了二十大报告中强调国家安全重要性的论述。

据《法治日报》报道，陈文清履新后在10月24日主持召开国安部党委等会议，强调国家安全机关作为中共的“刀把子”，最重要的是深刻领悟“两个确立”（确立习近平党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位）的决定性意义。陈文清并指出，中共二十大报告对统筹发展和安全作出战略部署，要提高统筹发展和安全、主动防范化解重大风险的能力，坚决维护国家安全和社会稳定。他并要求坚定不移发扬斗争精神，敢于斗争、善于斗争，全力战胜前进道路上各种风险和挑战。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴木銮接受《联合早报》访问时分析，二十大报告中“安全”出现的频率，比以往中共党代会报告高出许多，显示中共接下来可能把政权合法性，从过去基于经济增长转向国家安全，“对内是维稳、是安全，对外要跟西方斗”。

学者：刀把子掌控人任命是为加强维稳工作

政法系统是中共维护政治和社会稳定的主要力量。吴木銮认为，此次“刀把子”掌控人的任命，主要还是为了加强维稳工作及对国内局面的控制。随着政法系统整顿，以及公安部原副部长孙力军政治团伙案相继告一段落，中共领导层下一阶段也将更大程度依赖忠诚度得到提高的“刀把子”。

公开履历显示，陈文清是四川仁寿人，毕业于西南政法学院，拥有大学学历，他的仕途从基层的派出所民警起步，曾在四川省公安、国安系统工作近20年。2002年，陈文清升任四川省人民检察院检察长，跻身副省级高官行列，并成为当时中国最年轻的省级检察长（副省级）。

2006年，陈文清空降福建，出任省委常委、纪委书记；2011年升任福建省委副书记；2012年中共十八大后出任中纪委副书记，在时任中纪委书记王岐山领导下工作。

国安部原副部长马建在2015年1月落马后，陈文清同年4月出任国安部党委书记；这项任命当时被认为与针对国安系统存在的问题进行纠偏有关。陈文清隔年并出任国安部部长、中央政法委员会委员。

陈文清曾经在福建工作过七年，工作经历与中共总书记习近平在福建期间有一相似处。陈文清在2011年出任福建省委副书记，2012年的1月开始兼任福建陆军预备役高射炮兵师第一政治委员。习近平在1996年至1999年也曾担任福建省委副书记兼任福建省高炮预备役师第一政委。